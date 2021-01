Movimiento inesperado de Antena 3 con la emisión de la serie 'Mujer' para esta semana Ecoteuve.es 18/01/2021 - 10:41 0 Comentarios

La cadena intenta asegurarse un buen dato de audiencia de cara al acumulado mensual

La serie turca Mujer es una de las bazas más importantes de Antena 3 desde hace meses. El buen rendimiento de la ficción turca quedó demostrado casi desde su estreno, el pasado verano.

Mujer se ha emitido de forma ininterrumpida desde hace más de seis meses a razón de dos capítulos por semana y, a veces, hasta tres. Y esto es lo que volverá a pasar ahora.



Antena 3 emite este lunes la primera parte del capítulo 42 y el martes ofrecerá la segunda. El miércoles, la cadena ha programado una nueva entrega que competirá contra Tramuntana (La 1) y supuestamente, Love is in the air, la ficción de Telecinco, también turca, que no ha obtenido los buenos resultados de los que sí puede presumir Mujer o Mi hija.

Con este movimiento, Antena 3 quiere asegurarse un buen dato de audiencia que podría reforzar su liderazgo en enero, un mes que ha comenzado con fuerza, ya que va por delante de Telecinco. Además de Mujer, a Antena 3 le ha funcionado Mi hija o El Desafío, que lideró el viernes sobre Got Talent.

¿Qué pasa este lunes en la serie 'Mujer' (Antena 3) en el capítulo 42?

Este lunes, en Mujer, Arif continúa desaparecido. Los hombres de Nezir le han secuestrado porque descubrió que estaban espiando a Bahar y los niños.

Ahora, todos están en alerta en el barrio después de que Enver descubriera su cafetería abierta y un reguero de sangre que le hizo temer lo peor.

