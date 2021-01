Un personaje de la serie 'Don Gato' se cuela en la rueda de prensa de López Obrador en México

Los periodistas que siguieron este jueves, 14 de enero, la rueda de prensa del presidente de México, Andrés Manuel López Obrado, quedaron sorprendidos al ver que el protagonista del día iba a ser Benito Bodoque, el icónico personaje de la serie animada 'Don Gato y su pandilla'.

La imagen del personaje apareció proyectada en el pantallón que el presidente tenía detrás, en la sala de prensa donde estaba anunciando medidas a la prensa. A continuación, se proectó un fragmento de la mítica serie.

"Benito era el más simpático, tenía una voz muy peculiar", dijo López Obrador. Se trataba de un homenaje que el político quiso hacer al actor Jorge Arvizu Martínez, ya fallecido, que dio vida a este personaje y que apoyó el movimiento político del mandatario.

"Hay un hombre, un actor que quiero recordar y que estos momentos sean en homenaje a su persona", dijo. "Ese hombre, desafiando todo, porque trabajaba como actor y dependía de un medio de comunicación, fue de los pocos que en su momento expresó su apoyo, él y su esposa, ya mayores, en favor de la lucha por la transformación de México", apuntó en su intervención pública.

No es broma. No es chiste. No es meme. #benito Bodoque estelarizó la #mañanera de hoy.

¿A poco no es encantador? pic.twitter.com/lZDomVCywr