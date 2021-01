'Cuéntame': la escena que ha despertado críticas por un detalle muy llamativo, en su salto al 2020 Ecoteuve.es 15/01/2021 - 11:47 0 Comentarios

María se quita la mascarilla para hablar por teléfono en un pasillo del hospital

Cuéntame cómo pasó regresó a TVE este jueves, 14 de enero, con el primer capítulo de la temporada 21, en la que los guionistas "rompen el relato" al centrar las tramas en dos líneas temporales al mismo tiempo, en 1992 y 2020. La serie de Ganga anotó un buen 13,7% en La 1.

En este 'regreso al futuro' para contar la pandemia, María Alcántara, la hija pequeña de la familia, trabaja como médico en un hospital. Así, Silvia Abasbal interpreta al personaje que lucha contra el coronavirus en primera línea. Además del agotamiento, María tiene que lidiar con la carga emocional de tener a su padre ingresado.

Precisamente, una de las escenas de Silvia Abascal ha levantado algunas críticas. Ocurre cuando María llama a Carlos, ahora interpretado por Carlos Hipólito, para contarle novedades del estado de salud de Antonio. En mitad de uno de los pasillos del hospital, y rodeada de pacientes, María se quita la mascarilla para hablar con su hermano.

La imagen de 'Cuéntame' que ha chirriado a sus seguidores: María, sin mascarilla, en el hospital

El detalle ha chirriado entre los espectadores de la serie de TVE, puesto que no refleja con fidelidad la realidad de la responsabilidad de los sanitarios durante la pandemia. Sin embargo, tal y como recoge Fórmula TV, la productora se tomó esta licencia para mostrar la expresividad del rostro de la actriz, ya que las mascarillas la reducen de forma significativa.

Además, Ganga Producciones señala que contó "en todo momento con dos médicas asesoras en el rodaje del hospital y nos ceñimos a su percepción de lo que fueron esos primeros días". De hecho, el capítulo discurre al comienzo de la pandemia, en marzo de 2020, cuando el uso de las mascarillas no era obligatorio.

"Empezáis metiendo gravemente la pata, no se debe de quitar la mascarilla para hablar por teléfono y menos una sanitaria. Un pésimo ejemplo que no se ajusta a la realidad" y "Lo de María sin mascarilla para hablar por teléfono por el hospital no me cuadra", fueron algunos de los comentarios de los espectadores en redes al respecto.