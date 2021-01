Todas las claves de lo nuevo de 'Cuéntame': ¿qué le espera a cada miembro de la familia Alcántara? Marco Almodóvar 8:51 - 14/01/2021 0 Comentarios

Cuéntame cómo pasó vuelve este jueves (22.10) en La 1. Y lo hace para quedarse hasta mediados de junio al emitir del tirón los 20 capítulos de la temporada número 21. Los espectadores podrán seguir en paralelo las historias de los Alcántara en dos líneas temporales: el pasado, con 1992 de los JJOO de Barcelona y la Expo de Sevilla, y el futuro, con 2020, el año de la pandemia.

"No es algo oportunista, es un homenaje a la gente que nos cuida y sirve para hablar de la gente mayor", asegura Joaquín Oristrell, coordinador de guiones. Dependiendo de la trama del episodio, se dará mayor o menos peso a nuestro presente, a excepción de uno, que estará muy centrado en el 2020 y cuyo protagonismo se lo llevará Alba (Paula Morago), la hija de María.

Muchos, quizás, podrían preguntarse si este salto al 2020 podría desemboca en el final de Cúentame. Lo cierto es que la serie está renovada por TVE por una temporada más, la 22. "Nunca es la última y todas son la última. La serie seguirá mientras los actores estén ahí y ya estamos preparando otra temporada", asegura Oristrell.

¿Y qué sabemos hasta ahora de lo que le deparará a cada miembro de la familia Alcántara? Por de pronto, la tanda arranca con la celebración del 66 cumpleaños de Antonio, que se verá truncado por un fatal atropello en el barrio de San Genaro. Lo vemos.

Antonio (Imanol Arias)

Ay, Antonio, ¡lo que vamos a sufrir contigo! Mientras que se resuelve su reconciliación (o no) con su Milano, el cabeza de familia sufre un accidente en 1992. Peores son los augurios para él en 2020, que vivirá de cerca el coronavirus. ¿Estaremos ante su muerte? Esta frase de Antonio podría ser una pista: "Lo más emocionante de todo es contar el final de una historia sin haber recorrido todos los capítulos".

Mercedes (Ana Duato)

"Es una temporada pasional, emotiva y que llega muy profunda", cuenta Ana Duato. En 1992, Mercedes seguirá centrada en su empresa de moda y tendrá que lidiar con los últimos (esperemos) coletazos de su relación con Max. Merche seguirá sufriendo, tanto en ese año como en 2020, donde su nieta Alba se convertirá en su máximo apoyo. Cuenta la actriz que la fuente de inspiración para interpretar a su personaje anciano fue María Galiana: "Ella es única".

Toni (Pablo Rivero)

Pablo Rivero dice que estamos ante una de las "mejores" temporadas de Toni. El hijo mediano de los Alcántara vivirá un regreso de su pasado sentimental. Sí, Marta Altamira, el personaje que interpretó Anna Allen. La joven (a quien veremos en el segundo capítulo) le abrirá nuevas puertas, de nuevo, unidas a la política. Su relación con Deborah (Paloma Bloyd) seguirá en el alambre, ahora por la conciliación: "Hay mucha trama con Deborah, que también tiene un nuevo puesto de trabajo muy importante [él cubre las Olimpiadas para TVE] y ahí entra el dilema de quién tiene la oportunidad de desarrollarlo y quien no". En 2020, el propio Pablo Rivero 'envejecerá' y Jan Cornet será su hijo Santi, ya adulto.

María (Carmen Climent)

En los nuevos capítulos, María seguirá "luchando por su independencia y buscando su madurez". En 1992, el personaje de María Climent regresará a casa tras cortar con Salva, se centrará en su carrera de Medicina y su desamor hará que se enfrente de otra forma a los chicos. Ya en 2020, María (Silvia Abascal) luchará contra el Covid en primera línea como médico junto a su marido (Martxelo Rubio). ¿Asistirá a la muerte de su padre?

Inés (Irene Visedo)

A Inés la recuperamos abocada a un precipicio ante el rechazo de su hijo Oriol a su aventura homosexual con Belén (Beatriz Argüello). "Lo lleva fatal y es un golpe duro para ella, pero que le hace ver muchas cosas, sobre todo poner la atención en ella. Está en un momento de recoger velas y preguntarse una vez más qué quiere en su vida", dice Visedo. En 2020, la irrupción de la pandemia le pillará fuera de España, por lo que mostrará el 'infierno' de muchos españoles para regresar a su casa.

Carlos (Carlos Hipólito)

El heredero por fin regresa de Nueva York. Será en 2020 y con Carlos Hipólito y no con Ricardo Gómez. "El personaje que hacía él va a seguir estando porque durante 20 años me he estado inspirando en él para ponerle la voz de adulto. De alguna forma, este personaje lo hemos hecho los dos", declara el intérprete que durante 20 años ha sido el narrador de la historia poniendo la voz a Carlos adulto.

Herminia (María Galiana)

La abuela de toda España seguirá siendo la "reina de la familia Alcántara" en 1992 aunque en 2020, por desgracia, ya estará muerta. Sin embargo, Herminia (María Galiana) estará muy presente en ese capítulo centrado en 2020 en el que Alba recuerde con Mercedes los recuerdos de "toda una vida".