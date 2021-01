Todo sobre Kerem Bürsin, el nuevo galán turco de Telecinco: así es el protagonista de 'Love is in the air' Ecoteuve.es 19:50 - 11/01/2021 0 Comentarios

El actor de 33 años interpreta a Serkan Bolat en la ficción que emite Mediaset

Kerem Bürsin da vida al nuevo galán de Telecinco en Love is in the air, la nueva serie turca que llega a la parrilla este lunes 11 en un evento multicanal aunque ya se puede ver en Mitele Plus. El actor forma tándem con Hande Erçel, la mujer que está considerada como la "más bella del mundo", y de la que se dice que también es su pareja en la vida real.

Serkan Bolat es el nombre de su personaje. Se trata de un reputado arquitecto obsesionado siempre con ganar, que se mueve siempre como pez en el agua de los negocios, que se arriesga y que sabe cómo aprovechar cualquier situación a su favor. El trabajo y el éxito son los grandes motores de su vida hasta que conozca a Eda (Hande Erçel).

Quién es Kerem Bürsin, el protagonista de la serie 'Love is in the air' (Telecinco)

La serie recuerda mucho a Pretty Woman y, de hecho, a Kerem Bürsin le llaman el Richard Gere turco. El actor y modelo de 33 años se dio a conocer antes en las series Güne?i Beklerken y ?eref Meselesi. En 2017, fue premiado como Mejor Actor en el Seoul International Drama Awards por Bu Sehir Arkandan Gelecek.

Kerem Bürsin se mudó a EEUU, donde se graduó en Comunicación y Marketing en Boston, al mismo tiempo que se formaba en la interpretación. Después, hizo sus primeros pinitos en películas americanas como Sharktopus (2010) y en anuncios de televisión. Es imagen de varias marcas en redes sociales, donde solo en Instagram tiene más de seis millones de seguidores.

En cuanto a su vida privada, la prensa rosa turca apunta a que Kerem Bürsin y Hande Erçel podrían ser novios, como hemos apuntado al principio. De hecho, tienen su propia carpeta llamada #EdSer (las primeras sílabas de sus personajes con las que sus fans shippean).