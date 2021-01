¿Cuántos capítulos tiene la serie turca 'Love is in the air' que emite Telecinco? Ecoteuve.es 11/01/2021 - 16:46 0 Comentarios

La cadene de Mediaset estrena la nueva ficción este lunes en el access prime time

Telecinco emite este lunes, 11 de enero, su nueva serie turca. Love is in the air, con el título original Sen Çal Kapimi, llega a Mediaset en forma de estreno multicanal. También se emitirá el martes y el miércoles en el access prime time contra El Hormiguero.

El amor, la pasión, el destino, el lujo y la complicidad marcarán el romance entre una joven florista que soñaba con graduarse y completar su formación en Italia y el heredero del holding Bolat. Love is in the air está protagonizada por Hande Erçel, Miss Turquía 2012 y cotizada actriz cuya interpretación en Hayat: Amor sin palabras le valió el Turkey Youth Award a la Mejor Actriz en 2017, y Kerem Bürsin, galardonado en 2017 con el premio al Mejor Actor en el Seoul International Drama Awards por su interpretación en Bu Sehir Arkandan Gelecek.

¿Cuántos capítulos tiene la serie turca 'Love is in the air'?

Love is in the air (Sen Çal Kapimi) se estrenó en Turquía el pasadado verano. Es una comedia que, de momento, tiene solo una temporada de 25 capítulos.

Cada episodio dura unos 130 minutos, por lo que todo hace pensar que Mediaset optará por cortar a la mitad cada entrega, para lanzar 'dosis' de una hora de duración, como hace Antena 3 con Mujer.

