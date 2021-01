¿Qué pasa en la serie 'Mujer' (Antena 3) después del reencuentro de Bahar y Sarp?: así fue la escena más emocionante Ecoteuve.es 6/01/2021 - 10:27 0 Comentarios

La ficción turca alcanzó su momento cumbre este martes después de seis meses en antena

Bahar y Sarp por fin se encontraron cara a cara en la serie Mujer (Antena 3). El capítulo que la cadena emitió este martes, 5 de enero, mostró la secuencia más esperada por los fans de la serie, un cara a cara que llevaban esperando desde el 7 de julio, cuando arrancó la emisión de esta exitosa ficción turca.

Bahar había abandonado unos días atrás el hospital después de recibir un trasplante de médula de su hermana Sirin. Todos sabían que su marido Sarp no estaba muerto. Incluso sus hijos, Nisan y Doruk, le habían abrazado. Sin embargo, Bahar continuaba viviendo un engaño.

La familia había optado por no decirle que Sarp estaba de vuelta para no alterar su estado anímico antes de la operación, pero con ella recuperada no podían esperar más. Hatice, Enver, Ceyda, Yeliz y la propia Nisan se reunieron a la hora de la cena con ella para darle la noticia.

Bahar abre la puerta y aparece Sarp: la escena más esperada de 'Mujer'

Bahar se enfadó cuando supo que le tenían que decir algo que todos sabían. Estaba siendo consciente de que vivía un engaño, aunque nadie se atrevía a decirle la verdad. Fue Enver quien tomó la iniciativa, pero justo en ese momento sonó el timbre. Bahar se levantó y abrió la puerta sin saber que al otro lado estaba el marido que daba por muerto.

La escena más esperada de la serie Mujer puso los pelos de punta a todos los espectadores. Tres minutos de emoción en los que Bahar y Sarp se miraban impresionados. "¿Sarp?", decía ella. "Bahar", respondía él, que acudió a la casa de su primera mujer sabiendo que ella y sus hijos estaban allí.

¿Qué pasará en la serie 'Mujer' (Antena 3) tras el reencuentro de Sarp y Bahar?

Pero, ¿por qué Sarp visitó a Bahar? Murir, el matón de Suat, avisó a Sarp que Nezir, el hombre que va a por él, había adivinado dónde vivía su primera familia y había comenzado a investigarla.

Bahar, Nisan y Doruk corren peligro y pueden ser secuestrados. ¿Qué pasará ahora? ¿Cómo reaccionará Bahar cuando se entere de la nueva vida de Sarp? Antena 3 emite el episodio 41 de Mujer el lunes 11 de enero.