El motivo por el que Úrsula Corberó (Ruth) no está en el reencuentro de 'Física o química': "Me quemó por dentro"

La actriz de Netflix, gran ausente en el especial de la serie de Atresmedia

Atresmedia logró organizar el pasado fin de semana un gran evento con el estreno del primer capítulo de Física o Química: El Reencuentro. La expectación con el regreso de la mítica serie de Antena 3 era mayúsculo y terminó confirmándose con el colapso de los servidores de Atresplayer Premium, algo que ya ocurrió durante el estreno del capítulo final de Veneno.

¡Atención! Este artículo contiene spoilers del primer capítulo de Física o Química: El Reencuentro.

La doble entrega especial con la que vuelve la ficción cuenta con la participación de Ana Milán (Olimpia), Blanca Romero (Irene), Marc Clotet (Vaquero), Álex Barahona (Berto), Andrea Duro (Yoli), Maxi Iglesias (Cabano), Angy Fernández (Paula), Adam Jezierski (Gorka), Javier Calvo (Fer), Leonor Martín (Cova), Andrés Cheung (Jan), Sandra Blázquez (Alma) y Adrián Rodríguez (David).

El reencuentro cuenta con numerosas ausencias, pero una de ellas más notoria que el resto: la que ha protagonizado Úrsula Corberó, actriz que daba vida a Ruth. La intérprete, que se ha convertido en una estrella internacional gracias al éxito de La Casa de Papel, no ha podido estar presente en el rodaje de estos dos episodios.

¿Por qué no está Úrsula Corberó en el reencuentro de Física o Química?

El regreso de FoQ viene marcado por la boda de Yoli (Andrea Duro), evento que sirve como excusa para reunir a todos los amigos del Zurbarán. Poco a poco, a medida que Yoli va enviando las invitaciones para su boda, se va explicando qué fue de cada personaje a lo largo de estos últimos nueve años.

"Chicos, sorry, me pilla en Tokio. Tengo un desfile y no voy a poder ir", se excusa Ruth a través de un mensaje con el que se lanza un guiño a su personaje en La Casa de Papel y que deja entrever que la joven inició una carrera profesional como modelo o estilista.

De esta forma se explica en la serie la ausencia definitiva de Ruth, salvo que aparezca por sorpresa en alguna escena del desenlace del especial que Atresmedia estrenará el próximo domingo en su plataforma de pago. Pero... ¿Por qué no ha estado Úrsula Corberó en el reencuentro de Física o Química? La propia actriz publicó este domingo un mensaje publicado en su cuenta de Instagram.

"Hoy se emite FoQ: El Reencuentro. Me quemó por dentro no poder estar. Mucha mierda a todos mis compis", escribió la catalana, que durante los últimos meses ha estado inmersa en el rodaje de la quinta y última temporada de La Casa de Papel. Durante la rueda de prensa del reencuentro, se confirmó que este era el motivo por el que no había podido participar en el especial. "Se le llamó, pero por agenda no pudo", explicó Sonia Martínez, responsable de ficción de Atresmedia.