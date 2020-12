Belén Esteban recomienda 'cocretas' y pijama en Navidad: el spot más viral de Amazon Prime Video Ecoteuve.es 28/12/2020 - 14:44 | 14:55 - 28/12/20 2 Comentarios

La colaboradora de 'Sálvame' se convierte en la estrella de la plataforma para estas Fiestas

Belén Esteban se ha convertido en uno de los reclamos de Amazon Prime Video para Navidad. La plataforma ha lanzado este lunes un original vídeo protagonizado por la colaboradora de Telecinco que está repleto de guiños a sus memes más populares.

"¡De verdad! ¿Ni en Navidad me vais a dejar tranquila? Pregunto. Como sabéis, estas Navidades hay que quedarse en casita. ¡Y ahí os quiero ver!", dice la Esteban recomendando desde el famoso pijama que llevó durante su concurso en GH VIP hasta sus famosas "cocretas".

Lea también: Jorge Javier Vázquez se somete al 'Polideluxe': "Cobro menos de 5 millones de euros al año"

Belén Esteban recomienda 'cocretas' y pijama: el spot más viral de Amazon Prime Video

"En vez de agobiaros con el "¿qué me pongo?", pues te pones el pijama y a ser súper felices. Mira, os tumbáis así en el sofá, os ponéis una serie de Prime Vídeo. Cuando haya que cenar, si no tienes marisco no pasa nada... te haces unas croquetas", continúa Belén.

La de Paracuellos acaba el vídeo lanzando un aviso: "Y nada de poner en riesgo a la familia, que ya sabéis que yo por la mía ma-to. ¿Me entiendes?". En el spot tampoco falta una fotografía suya junto a Jorge Javier Vázquez.

Lea también: Jaime Lorente y la fama: "Hay que hacer mucho trabajo interno para no convertirte en un gran gilipollas"

El 'fichaje' de Belén Esteban por Amazon Prime Video para la campaña de marketing de Navidad se une a los de Ángel Martín, que "recibió dinero" a cambio de promocionar sus estrenos, y de Tamara Falcó haciendo de profesora de Historia con motivo de la serie El Cid.