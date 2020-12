Maxi Iglesias, diez años de 'Física o Química': "Éramos jóvenes sin expectativa de fama ni ambición" David Saiz 10:27 - 26/12/2020 0 Comentarios

ECOTEUVE habla con el actor, que vuelve a ser Cabano en el reencuentro de la serie

"Tenía miedo, pero yo nunca voy a renegar de 'Física a Química", asegura

Encadena una década de trabajo: "Mi reto ha sido prepararme y mantenerme"

Tiene que ser difícil que tu primer proyecto sea un petardazo televisivo y no perder el Norte, seguir trabajando de forma ininterrumpida y mantener el nivel. Maxi Iglesias lo ha hecho en la ultima década, el tiempo que ha pasado desde que se despidió Física o Química (2008-2011) y dejó de ser Cabano, el ídolo adolescente de una generación que ahora regresa en el reencuentro de Atresplayer Premium (27 de diciembre y 3 de enero).

Después de FoQ, vinieron Los Protegidos, Toledo, Velvet, La Embajada... y fue de los primeros actores españoles en "abrir mercado" con Netflix fuera de España. Lo hizo protagonizando en México Ingobernable, con la mismísima Kate del Castillo. "Poco se hala de eso", dice. Y es verdad.

"Cuando te llega una oportunidad tan joven, como Física o Química, lo normal es ir para abajo", reconoce a ECOTEUVE.ES. "Te tienes que preparar y hacerte fuerte para mantenerte. Ese ha sido mi reto durante estos años", explica Iglesias, que ahora ha tenido la generosidad de participar en el reencuentro de la serie de Antena 3 que le dio su primer éxito. "Tenía miedo, porque han sido muchos años trabajando al margen de eso, pero yo no voy a renegar nunca".

¿Cómo llegaste a Física o Química en 2008?

Fue un proceso intenso, porque hubo mucha gente que hizo el casting. Hicieron pruebas a chicos que habíamos trabajado antes y que ya estábamos en agencias, pero también a gente que no tenía nada que ver con este mundo y que fueron a buscarlos a las puertas de los colegios. Yo hice tres pruebas.

¿Siempre para Cabano?

No, la primera fue para Isaac [el personaje lo acabó interpretando Karim El-Kerem], pero como yo era menor de edad, querían tener cuidado. Él era el único mayor de edad del grupo.

¿Cómo recuerdas el primer día de rodaje?

Todo era muy nuevo. Una mezcla de novedad, expectación y entusiasmo. Éramos un grupo de jóvenes que no tenía ninguna expectativa de fama ni ambición. Yo tenía 16 años, éramos muy inocentes y eso lo hacía muy bonito.

A esa edad, ¿cómo mantienes los pies en el suelo?

Me he apoyado mucho en mi familia y en mis amigos de siempre. Cuando se emitía la serie, yo seguía saliendo con ellos, porque era la gente que me daba confianza. Mi familia también estuvo pendiente de que esto no fuese ninguna locura y mi madre me dijo que si quería seguir, tenía que estudiar.

¿Y lo hiciste?

Incluso mejor de lo que había estudiando hasta ese momento. Me fui motivando y ahora mismo sigo. Estoy estudiando Psicología. Cuando te llega una oportunidad tan joven, lo normal es ir para abajo. Hacer algo con mayor alcance o mejores críticas, es muy complicado. Te tienes que preparar y hacerte fuerte para mantenerte. Ése ha sido mi reto durante estos años.

¿Temiste en algún momento que Cabano lo eclipsara todo y te impidiera seguir con tu carrera?

Sí. Y ha habido proyectos de los que no me han llamado por eso.

Sin embargo, no has parado en estos años...

He sido muy cabezota y no he bajado los brazos. Me he llevado muchos 'no' como respuesta, pero no he tenido problema en seguir adelante. Fui de los primeros -poco se habla de eso- en salir fuera de España. Estuve en Ingobernable, de las primeras producciones de Netflix en Latam. Me he tenido que esforzar el doble, y creo que eso ha sido mejor para mí.

¿Quién crees que ha crecido mejor, Cabano o Maxi? ¿Quién está más orgulloso de sí mismo?

Cabano, en el capítulo 2 de FoQ: el reencuentro, puede estar muy orgulloso. Para mí la clave del reencuentro era hacer visible las problemáticas de la gente de 30 años: trabajo, decisiones equivocadas, decisiones que no se tomaron... Y en el primer capítulo, Cabano no está cómodo con la vida que lleva... Maxi está orgulloso. Lo estoy por el esfuerzo y las decisiones que he tomado, yéndome de mi país cuando ha sido necesario para abrirme mercado.

Además del éxito televisivo, en aquella época fuiste un ídolo sexual de muchas y muchos jóvenes. Andrea Levy (PP), por ejemplo, dijo que Cabano "rompió su corazón". ¿Cómo digerías estas cosas?

La clave ha sido que la gente de mi alrededor no ha dado importancia a eso y yo tampoco. Entiendo que el público te asocie a un personaje, que incluso pueden idealizar, pero yo soy yo y no me puedo apoderar de ese personaje ni de sus atributos. El cuerpo que pueda tener no es algo que dependa de mí. Es verdad que hago ejercicio a diario, porque me gusta y sé en la industria en la que estoy, pero yo no he hecho nada para eso.