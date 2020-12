Sirin, más mala que nunca: una maniobra secreta (y un mensaje) que hace estallar todo en la serie 'Mujer' (Antena 3) Ecoteuve.es 0:37 - 23/12/2020 | 01:35 - 23/12/20 0 Comentarios

La cadena emitió este martes el capítulo 38 de forma íntegra para sorpresa de los espectadores

El lunes 28 estrena la ficción turca 'Mi hija' y después ofrecerá otro episodio de 'Mujer'

Las cosas se complican (más) en la serie Mujer (Antena 3). Sirin ha vuelto para donar médula a su hermana Bahar. Todos están contentos de que haya regresado, aunque Enver desconfía y quiere saber por qué supo que Bahar estaba tan mal. Desconoce que su hija ha estado en casa de Suat y que prepara un plan malvado para la protagonista.

Antena 3 ofreció este martes, 22 de diciembre, el capítulo 38 de forma íntegra. La próxima semana, la serie continúa con otras dos entregas, pero la cadena ofrecerá el lunes el estreno de la ficción Mi hija a las 22.00, aprovechando que no se emite El Hormiguero.

Como era de esperar, Sirin tenía preparada alguna maldad y se la reservó para el momento previo a la operación. En una conversación a solas con Bahar, Sirin quiso hacerse la hermana buena y cándida pero sus palabras estaban totalmente envenenadas. En ese momento de tensión, a punto de entrar en quirófano, Sirin quiso recordar a Bahar su relación con Sarp, su marido. "No debí responder al interés de Sarp por mí", espetó Sirin, provocando las lágrimas de la protagonista, que se quedó completamente hundida. "No debí dejar que me tocara", añadió el personaje más retorcido de la serie.

Pero hubo más: Sarp no se quitaba de la cabeza a su primera familia y quiso volver al hospital para ver por fin a Bahar. Y lo consiguió, aunque fue a través de la puerta y mientras ella dormía. Lo hizo gracias a Ceyda, que se apiadó de él. El reencuentro está a punto de producirse pero todavía habrá que esperar unos días más.

Sirin envía una foto a Sarp y Piril acude al hospital en la serie 'Mujer'

Por otra parte, Sarp y su segunda familia están en peligro. Los hombres de Suat adivinaron dónde se encontraba la casa en la que se refugiaban y fueron a por ellos. Afortunadamente, solo mataron a los guardias de seguridad, ya que Sarp estaba en el hospital. Al volver, los vio muertos pero no encontró a Piril ni a los gemelos. ¿Dónde estaban?

Pues bien, resulta que Sirin mandó un mensaje y varias fotos al teléfono de Sarp, pero se lo había dejado en casa. Piril lo vio y acudió directamente al hospital ¿para hablar con Bahar?. Y ahí se acabó el capítulo. ¿Qué vio en esas fotos? ¿Se trata de una imagen de Sarp con Sirin? Hay que recordar que ellos dos llegaron a un pacto cuando Sarp convenció a Sirin para donar médula a Bahar. Ese acuerdo, supuestamente, le impedía ver a Bahar y trataba de asegurar que siguiera con Piril, que era lo que quería Suat. Si en la imagen que mandó por teléfono se ve a Sarp y Sirin juntos, Piril podría haber estallado de celos y se complicarían mucho más las cosas.

