Pablo Rivero ('Cuéntame') afirma que ha pasado dos veces el coronavirus: "Nadie me hizo ni puto caso"

El actor de la popular serie de TVE asegura que se reinfectó en un mes

Pablo Rivero ha sorprendido a todos al asegurar que pasó el coronavirus dos veces en poco más de un mes. El actor, que da vida a Toni Alcántara en Cuéntame, ha contado el calvario que ha pasado con la enfermedad durante la presentación de la película Renaceres.

"Me hicieron una PCR para incorporarme al rodaje de Cuéntame y aparecía que tenía anticuerpos, por lo que ya lo había pasado", dijo primero relacionando ese contagio a una supuesta insolación que creyó haber sufrido en agosto.

"Me dijeron que tenía una insolación porque había tenido mucha fiebre, y muy alta, en cuatro horas y luego nada. Yo pensé que era de eso. Esto fue a finales de agosto, y a mediados de septiembre lo pillé otra vez", añadió en declaraciones a Europa Press.

El mensaje de Pablo Rivera tras tener Covid dos veces en menos de un mes

Pablo Rivero aseguró que "no me pudieron contar como reinfectado porque la primera vez no dio positiva la PCR, sino que ya lo había pasado, aunque lo primero es que no me hicieron ni puto casi nadie en general, pero cuando insistía me decían que podía ser otro tipo de Covid"

El popular intérprete quiso lanzar un mensaje a toda "la gente que lo ha pasado, no se confíe".

