Por qué 'Física o Química' no se llamó 'Empezar de cero' y otros secretos de la mítica serie de Antena 3 David Saiz 13:05 - 17/12/2020 0 Comentarios

La ficción vuelve con un reencuentro que se emite en Atresplayer Premium esta Navidad

"Está dedicado a la gente que nos siguió hace tanto tiempo y no vamos a defraudar"

"Cuando enseñé el primer capítulo en Antena 3, pensé que me iban a echar. No solo no me echaron sino que hicimos siete temporadas". Habla Sonia Martínez, directora editorial de la productora Buendía y durante muchos años jefa de Ficción en Atresmedia. Ella mandaba cuando encargó en 2008 la serie Física o Química.

"Recuerdo hablar con Gregorio Quintana (Boomerang TV) y decirle que teníamos que hacer una serie de adolescentes, pero no contando las mismas cosas. Teníamos que que avanzar, hacer contenidos nuevos... No podíamos volver a Al salir de clase o Compañeros", recuerda la directiva, que ahora ha reunido a los alumnos del Zurbarán en un reencuentro de dos episodios que Atresplayer Premium emitirá el 27 de diciembre y el 3 de enero.

"Está dedicado a la gente que nos siguió hace tanto tiempo. No les vamos a defraudar, se les va a poner los pelos de punta y se les va a caer alguna lagrimita", asegura Martínez.

'Física o Química' iba a llamarse 'Empezar de cero'

Física o Química es un título grabado a fuego en el imaginario de toda una generación, pero pocos sabrán que la serie iba a llamarse Empezar de cero. Se anunció así y se publicaron reportajes con un nombre que, de repente, cambió. Pero, ¿por qué?

"Si hay un título que tiene una posibilidad de tener una connotación negativa, pido que se cambie", se sincera Sonia Martínez, que temía que la prensa especializada lo usase para hacer algún juego de palabras maligno en caso de que la audiencia no fuese buena.

"De repente empezaron a surgir posibles nombres: Aula 7, No sin mi hormona...", recuerda Javier Calvo (Fer) de aquella tormenta de ideas que surgía al mismo tiempo que se grababan los primeros capítulos. "Yo tengo guardado un guion con Empezar de cero como título", apunta Ana Milán (Olimpia).

"Nadie se planteaba que la serie no fuese a funcionar"

Andrea Duro (Yoli) tiene ese nombre grabado, pero por otro motivo. "Yo no era Yoli al principio, lo iba a hacer otra actriz. Y recuerdo ver un reportaje en el Nuevo Vale anunciando la serie Empezar de cero con Ana Milán y Angy Fernández (Paula): me enfadé al ver que comenzaba sin mí y dije: 'Una serie más que no voy a ver", recuerda entre risas. "Un mes después me llamaron".

Los actores de Física o Química, casi todos debutantes, estuvieron unas semanas ensayando juntos antes de comenzar a rodar. "Nadie se planteaba que la serie no fuese a funcionar. Ahora tienes más miedo con las cosas, pero la adolescencia tiene esa osadía y ganas de comerte el mundo", apunta Adam Jeziersky (Gorka). "La ilusión es un motor".

Maxi Iglesias: "A mí hay gente que no me ha llamado en 10 años"

Todos ellos, y muchos más, se reúnen en FoQ: El Reencuentro. A nivel personal se han seguido la pista, pero no se han visto tanto como pudiéramos imaginarnos. "Se ha intentado, a veces no se ha intentado, hay muchos egos... A mí hay gente que no me ha llamado en 10 años", comenta Maxi Iglesias (Cabano). "¡Oye! que yo si te he llamado", apunta Angy. "Y tú también y has ido a verme actuar", añade. "Hablo en líneas generales. Cada uno hemos estado en nuestras cosas, nuestras vidas... por eso es bonito el reencuentro", matiza Iglesias. "Esto pasa siempre en las familias, por eso existe la Navidad", interviene Balnca Romero (Irene).

En el reencuentro no estará Úrsula Corberó (Ruth), aunque sí se contactó con ella pero no pudo participar por agenda. También falta Carlos Montero, uno de los creadores de la ficción, que ahora trabaja para Netflix (El desorden que dejas). Él se quejó de que Atresmedia no hubiera contado con él para este reencuentro, pero la cadena insiste en su explicación: "Intentamos contar con la parte creativa. Había contratos de exclusividad y no podíamos contar con Carlos Montero. Hemos tenido a Sonia, Juanma Pachón para que tenga la esencia de la serie", apunta Montse García, actual directora de Ficción de Atresmedia.

