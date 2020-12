'Matrimonio por sorpresa', la serie de Can Yaman que ya puedes ver en Mitele Plus antes de su llegada a Divinity Ecoteuve.es 16/12/2020 - 15:11 0 Comentarios

La plataforma también ha preestrenado 'Encadenada' y lanzará otras series en enero

Mitele Plus incorpora nuevos contenidos a su oferta. La plataforma premium de Mediaset acaba de estrenar completas dos series de larga duración: Encadenada y Matrimonio por sorpresa (con un capítulo diario de lunes a viernes) y tras las fiestas navideñas, acogerá las ficciones Love is in the air y Mi hogar, mi destino. Tras suscribirse (3 euros/mes o 30 euros/año), los usuarios de Mitele PLUS Básico podrán acceder a este contenido en primicia antes de su estreno en Divinity, previsto para la próxima temporada.

Estas nuevas ficciones se unen a la oferta de Mitele Plus, que también ofrece otros contenidos, como el reality Sola/Solo, que desde esta semana está protagonizado por Maite Galdeano.

'Encadenada': Amor, pasión y lucha por la libertad en la Rusia de mediados del XIX

Katerina (Katerina Kovalchyk), una sierva de los Chervinsky, opulenta familia de terratenientes de Nizhyn, ha sido criada como noble. Aunque habla con fluidez varios idiomas, toca el piano y pinta, ninguna de estas cualidades es útil para una persona de humilde origen como ella: su madre murió durante el parto y su padre fue enviado a una colonia penal antes de que ella naciera. Cada vez que Katia trata de recabar información sobre sus progenitores, Anna L'vovna Chervinska (Yuliya Aug), su madrina, pone fin a la conversación asegurando que es huérfana. La vida de Anna L'vovna tampoco es fácil: su marido Pyotr (Stanislav Bokla) le es infiel con jóvenes siervas y hace meses que no tiene noticias de su hijo Grigory (Mikhail Gavrilov), que se unió al ejército para luchar en la guerra de Crimea. Tras el fin de la contienda, Grigory vuelve a casa con varias condecoraciones y un terrible secreto: cuando atacaron a su regimiento, se quedó petrificado y se disparó en la pierna, fingiendo que fue herido durante la batalla. A su regreso, Grigory trata de abusar de Katerina, pero un hecho fortuito lo impide. Desde entonces, comienza a acosar a la joven, mientras ella se enamora de Alexey Kosach (Aleksey Yarovenko), un noble que desconoce su verdadero linaje.

Can Yaman, protagonista de 'Matrimonio por sorpresa'

Una historia de amor al más puro estilo de Romeo y Julieta es la que protagoniza Can Yaman, convertido en un ídolo de masas internacional a raíz de su interpretación en la serie Erkenci Kus. Pájaro soñador, en Matrimonio por sorpresa junto a la actriz Yeliz Kuvanc?. La ficción relata las vicisitudes de Tar?k e It?r, dos jóvenes profundamente enamorados que han crecido en el mismo vecindario. Seguros de su amor, deciden casarse en secreto en el último curso de universidad, ya que sus respectivos progenitores, Adile, padre de Tarik, y Münir, madre de Itir, se odian desde que hace 36 años su amor se truncó y tomaron caminos distintos, un hecho que ignoran sus hijos. Tras sellar su relación, los dos jóvenes regresan al barrio en el que crecieron, donde buscarán la manera de contar la verdad sobre su relación a sus padres y estrechar el vínculo entre ambas familias.

El inesperado romance entre una florista y un empresario de éxito, eje de 'Love is in the air'

Eda (Hande Erçel) anhela convertirse en arquitecta paisajista. Tras perder a sus padres cuando era joven, esta estudiante brillante prosiguió sus estudios con becas. En su último año en la universidad, planeaba completar su formación en el extranjero, pero Serkan Bolat (Kerem Bürsin), un joven empresario, se interpone en su camino y acaba haciendo añicos su sueño. Obligada a aparcar sus planes de futuro, trabaja como florista en la tienda de su tía Ayfer (Evrim Dogan), mientras echa la culpa de todos sus males a Serkan. Él, por su parte, es miembro de una acomodada familia que posee un reputado estudio de arquitectura, además de un hombre exigente y perfeccionista que antepone su trabajo a todo lo demás y uno de los solteros más cotizados de Estambul. Sin embargo, su vida dará un vuelco cuando Eda se cruce en su camino.

Demet Özdemir, protagoniza 'Mi hogar, mi destino', una serie basada en una historia real

Mi hogar, mi destino es la adaptación televisiva interpretada del best-seller Camdaki Kiz, novela escrita por la psicóloga Gülseren Buday?c?o?lu que cuenta la historia real de una de sus pacientes. Demet Özdemir (Erkenci Kus. Pájaro soñador) e ?brahim Çelikkol (Amor en blanco y negro) encarna al dúo protagonista que narra la historia de Zeynep, una niña nacida en un hogar humilde. Su situación da un giro radical cuando la opulenta familia para la que trabaja su madre como asistenta se ofrece a adoptarla. En su nuevo hogar, la pequeña será querida y despertará su interés por aprender, mientras alberga un sentimiento de falta de pertenencia a esa clase social. Años después, Zeynep, convertida en una inteligente, culta y bella joven, planea casarse con un hombre de la alta sociedad, con el que se ha comprometido. Sin embargo, su madre biológica reaparece repentinamente decidida a recuperar el control de su hija y a llevarla al lugar en el que nació. Allí, la joven descubrirá varias lecciones y sorpresas y conocerá al amor de su vida, una situación que podría cambiarlo todo.