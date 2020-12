La verdad sobre la muerte de Marisol en 'Amar es para siempre': la pista clave que hace sospechar a Manolita Ecoteuve.es 15/12/2020 - 17:21 0 Comentarios

El personaje de Itziar Miranda retoma la investigación sobre su trágico final

Amar es para siempre vivió en el comienzo de su novena temporada una impactante pérdida que sobrecogió a los fans de la serie que emite Antena 3. La muerte de Marisol supuso un antes y un después en la trama de esta ficción. Y parece que no está todo dicho sobre ese asunto.

Después de encontrar el cuerpo sin vida de su hija, Manolita comienza una incesante búsqueda de pistas para saber lo que le ocurrió realmente aquella fatídica noche en la que salió por el barrio de Chueca. Aunque la Guardia Civil aseguró que la joven murió por una sobredosis, la dueña de El Asturiano se niega a creer esta versión y realiza una investigación paralela que termina dejando al ver que estaba abandonando a su familia.

Sin embargo, Itziar Miranda desveló en una entrevista con ECOTEUVE.ES que un suceso lo volvería a poner todo patas arriba. "Van a pasar cosas que van a afectarle a Manolita y la vida le va a poner unas pistas que no va a poder dejar de seguir. Aunque toma una decisión por una cuestión familiar, al ver que se estaba desbordando, la vida se lo va a colocar y va a ser una explosión semanal de acontecimientos. El público va a alucinar. Yo estoy alucinando, y eso que sabía por donde iban a ir los tiros", explicó la actriz a este medio.

¿Quién es Virtudes?: el personaje que tiene la clave para descubrir lo que le pasó a Marisol en Amar es para siempre

Pues bien, Antena 3 emitió este lunes el capítulo de Amar es para siempre en el que Manolita decide retomar la investigación después de un inesperado hallazgo. Al final del episodio, Gorka informó a Manolita de que Virtudes le había mentido al decirle que Loreto vivía en una pensión y que le había robado dinero. Según el párroco, Loreto le contó que Virtudes era realmente su compañera de piso, por lo que la relación entre ellas es mucho más estrecha de lo que hasta ahora se sabía. ¿Está involucrada Virtudes en la muerte de Marisol?

En el capítulo de este martes, Manolita consigue, gracias a una triquiñuela de Quintero, reunirse con Virtudes en el King's. Allí, Virtudes reconoce a Manolita que le mintió al decirle que apenas conocía a Loreto. No obstante, asegura no saber nada sobre el paradero de esta desde hace días, algo que decidió no creerse Manolita.

"Tienes que conseguir que Loreto hable conmigo y me cuente la verdad", le pidió la mujer de Marcelino a este misterioso personaje. Y aunque esta se marcha sin decirle nada, en el avance del próximo capítulo se puede ver cómo Loreto accede a volver a la Plaza de los Frutos para hablar con Manolita. ¿Le contará al fin lo que sabe sobre la muerte de Marisol?