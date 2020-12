'El desorden que dejas: ¿tendrá segunda temporada la nueva serie de Netflix? Ecoteuve.es 16:17 - 15/12/2020 0 Comentarios

Carlos Montero, el 'padre de la serie', responde sobre su posible continuidad

El desorden que dejas está siendo uno de los títulos más vistos de Netflix en los últimos días. Se trata de un thriller creado por Carlos Montero, el padre de Élite, y grabado en su Galicia natal. La historia gira en torno a dos mujeres, Raquel (Inma Cuesta) y Viruca (Bárbara Lennie).

La serie está basada en la novela homónima de Montero. "En un principio pensamos en una película y, apareció Netflix. Me gustó mucho más la idea de hacer la serie para poder desarrollar lo que también se me había quedado fuera de la novela", asegura el director en un encuentro virtual con un grupo de medios, entre los que estaba ECOTEUVE.ES.

Lea también: El pueblo donde se grabó la serie 'El desorden que dejas' (Netflix): ¿existe de verdad el instituto?

Como ya contamos, El desorden que dejas es una ficción totalmente adictiva. Sus ocho capítulos de una duración de 45 minutos aproximadamente la convierten en la serie perfecta para hacerse un buen maratón de fin de semana antes de las Navidades.

'El desorden que dejas': nueva serie de Netflix de ocho episodios

Pero, ¿habrá segunda temporada? Carlos Montero lo descarta por completo, puesto que la historia cuenta los hechos que ocurren en la novela que ganó el Premio Primavera 2020 y su final es totalmente cerrado.

Lea también: ¿Qué canción suena en la cabecera de 'El desorden que dejas', la nueva serie de Netflix?

"Siempre digo que ojalá y Elite me dure 20 temporadas y sea nuestra Anatomía de Grey en Netflix, porque me apetece seguir mucho con esta serie porque está pensada para ser de larga duración, pero El desorden que dejas no. Esta es una temporada y ya está, es la adaptación de la novela", aclaró.