El enfado del creador de 'Física o Química' ante su regreso: "No la voy a ver; no me han llamado"

Carlos Montero con ECOTEUVE.ES: se queja de que Antena 3 no haya contado con él

"Netflix me hubiera permitido hacer el reencuentro", dice sobre su contrato con la plataforma

Carlos Montero está a punto de estrenar El desorden que dejas en Netflix. La plataforma, con la que tiene "un idilio de luna de miel", lanzará el viernes, 11 de diciembre, los ocho episodios de la serie basada en la novela que él mismo escribió. Además, el creador de Élite debuta como director.

Justo el mismo día que ECOTEUVE.ES y otros medios charla con Montero, Atresmedia anuncia la fecha de estreno de Física o Química, de la que fue uno de sus guionistas. La serie juvenil de Antena 3 regresa a modo de evento especial con dos capítulos y con la boda de Yoli como excusa para el reencuentro de los que fueran alumnos del Zurbarán.

Sin embargo, muchos se llevaron una sorpresa al saber que Carlos Montero no estaba en el proyecto. "Al creador de la serie ni le han preguntado, total... ¿qué tendrá el qué decir?", se quejó por entonces a través de Twitter.

La respuesta de la cadena en el FesTVal de Vitoria remitió al contrato que Montero tiene con Netflix y que le impediría su fichaje. "Intentamos contar con este talento. Pero con Carlos no hemos tenido suerte porque ahora está trabajando para otra plataforma y tiene un contrato de exclusividad".

"Nos hubiera encantado contar con él. Esperamos que termine su contrato y volver a rescatarle para otros proyecto", aseguró Montse Suárez, la directora de Ficción de Atresmedia. Preguntados de nuevo por ECOTEUVE.ES sobre la ausencia de Montero, la cadena se remite a esa explicación.

Carlos Montero y el regreso de 'FoQ': "No me han llamado"

Carlos Montero insiste y niega que el contrato de exclusividad con Netflix haya sido un impedimento para estar en el regreso de FoQ. "No, no me han llamado directamente", responde. "Esta es otra diferencia de trabajar con Netflix y Antena 3. Netflix me respeta y Antena 3 se ve que no", dice.

"A ellos les preguntaron y hablaron de mi contrato, pero no saben qué contrato tengo y vamos, ya te digo yo que Netflix no me hubiera impedido que yo volviera a Física o Química para hacer los dos capítulos", añade el guionista.

El malestar de Montero es tal que, a día de hoy, cree que no va a ver los esperados episodios: "Yo creo que no voy a verla. De verdad, estoy muy enfadado con ellos y los actores no se lo merecen porque, evidentemente, ellos están haciendo su serie".

¿Y a qué cree que se debe que no le hayan llamado? "Por esta concepción antigua que había en la tele, que el autor no pinta nada. Solo les he creado la serie y les he dado un éxito", asegura para rematar el asunto. "No quiero hablar del tema porque me enfada mucho. Estoy en un momento tan guay de mi vida, donde me quieren y me respetan, que eso me da mucha tristeza".