Arón Piper y el sexo en 'El desorden que dejas': "Vengo de 'Élite'... soy capaz de desnudarme en el Metro"

ECOTEUVE.ES charla con el actor de la serie que estrena Netflix el viernes 11

El desorden que dejas es lo nuevo de Arón Piper tras Élite. "Lo tenía claro desde el principio: tenía que ser él el que diera vida a Iago", dice Carlos Montero, creador de la serie de ocho episodios que lanza Netflix el viernes 11 y que está basada en la novela que él mismo escribió.

"Además de ser uno de los mejores actores con los que he trabajado nunca, tiene una cosa como vulnerable, frágil, pero que siempre se mantiene en pie, que me gustaba para el personaje", dice el guionista en una charla digital con ECOTEUVE.ES. "Me gustaba toda la energía que tiene Arón que es como callado, reservado, pero siempre interesante".

Aunque el peso de la serie lo tienen dos mujeres, Viruca (Bárbara Lennie) y Raquel (Inma Cuesta), Iago es el hilo conductor de la historia de principio a fin. "Iago no solo transita en la serie de un lugar a otro, sino que hay secuencias en concreto, como la que tiene Viruca en el baño, en la que pasa de ser un animal agresivo a romperse en apenas minuto y medio".

Adolescentes, una extraña muerte en un instituto... Para quien no se haya leído el libro, puede dar que pensar que Arón se ha quedado encasillado después de dar vida a Ander en Élite. "No tenía esa preocupación porque el personaje de Iago es totalmente diferente. Muy difícil lo tienes que hacer para que fuera igual que Ander".

"Mi verdadero reto ha sido llegar a este personaje tan para fuera cuando yo soy tan para dentro en lo personal", dice recuperando la escena que tiene con Viruca en un baño en el primer capítulo: "El reto es ese, intentas conseguir algo que es muy difícil, pero también es lo divertido". "Cuando escribí la escena pensé que era imposible, pero supe que Arón la defendería", añade Montero.

El verdadero reto de Arón Piper en 'El desorden que dejas'

Arón Piper protagoniza, además, unas cuantas escenas de sexo explícito. ¿Cómo lleva grabarlas? "Viniendo de Élite, soy capaz de desnudarme en el Metro. Estoy bastante curando de espanto en ese sentido", responde con humor. El joven actor nacido en Berlín explica que "lo que puede llegar a ser incómodo es por la otra persona con la que estás trabajando".

"Pasa con los chicos, pero pasa más con las mujeres que estos momentos son más incómodos y hay que tratarlos con delicadeza. Venimos de un mundo que es muy de hombres, aunque cada vez menos. Siempre la preocupación y la tensión va en la otra persona, pero tengo la suerte que venía de hacer mil barbaridades en Élite", comenta añadiendo que existía una "conexión súper guay" con Bárbara Lennie desde el primer minuto. "Me lo puso muy fácil".