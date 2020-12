Nacho Guerremos ('La que se avecina'): "Ojalá existieran los Payasos Justicieros, serían muy necesarios" Marco Almodóvar 14:55 - 2/12/2020 0 Comentarios

ECOTEUVE.ES entrevista al actor que da vida a Coque en la comedia de Telecinco

"La que se avecina' tiene tanto éxito en Bulgaria como en España", asegura

"Me tomé el confinamiento con filosofía porque sabía que iba a volver a trabajar"

"Me considero una persona privilegiada porque tengo trabajo y tengo salud. Con salud se sale de todo". Así nos despide Nacho Guerreros la conversación telefónica con ECOTEUVE.ES para hablar de La que se avecina, cuya primera tanda de episodios de la temporada 12 se está viendo en abierto en Telecinco tras su estreno en Amazon Prime Video.

En estos capítulos, Coque "continúa en el bar que pudo montar gracias a la herencia paterna y allí va dando ideas, sobre todo, al fracaso matrimonial de Amador [Pablo Chiapella]". Guerreros dice estar muy agradecido a lo que le ha dado el personaje, que le ha permitido abrirse puertas a todo el mundo.

De hecho, "La que se avecina tiene tanto éxito en Bulgaria como en España", nos dice el intérprete que reflexiona sobre los Payasos Justicieros, el "azote de los políticos y héroes del pueblo", como se presentan el propio Coque y el Recio (Jordi Sánchez). Además, Nacho Guerreros nos habla de su gira con Juguetes Rotos, con la que viajará a Sudamérica en 2021.

Lea también: ¿'LQSA' tiene un 'spin-off'?: los nuevos capítulos de la serie que solo podrás escuchar

¿Cómo vivió los últimos días de rodaje antes de que se destruyera Mirador de Montepinar?

Nosotros nos despedimos como si nunca más fuéramos a volver y así es, nunca más volveremos. Recuerdo esos días con mucho trabajo porque acabábamos de volver de la pandemia y corría bastante prisa de terminar la temporada, cambió la manera de grabar también... Joe, es que han sido doce años más Aquí no hay quien viva. La próxima temporada vendrá con aires nuevos.

Sobre la famosa mudanza que habrá para la temporada número 13, ¿qué prefiere, irse al centro o continuar en la periferia?

A mí me gustaría una casa en el centro. Pero lo que me encantaría es que volviéramos y que se hiciera un cambio muy chulo. Además, dijo Alberto [Caballero] que existe la posibilidad de hacerlo en un edificio real, lo que sería la primera vez que se hace algo similar en España.

¿Qué le ha dado Coque a su carrera?

Me ha dado muchísimo. Lo primero la popularidad, la posibilidad de tener una puerta abierta al resto del mundo y poder elegir proyectos teatrales y ser tan conocido no solo en España, también en Sudamérica y en muchos países de Europa del este. Por ejemplo, en Bulgaria La que se avecina es tan famosa como en España. Y segundo que es una satisfacción enorme trabajar en una serie de tan largo recorrido.

¿Le reconocen en Bulgaria?

Sí, sí. Tenemos muchos seguidores búlgaros que nos invitan y nos quieren muchísimo allí. Habrá que ir, lógicamente.

¿Y su primer día de grabación en la serie?

Mi primera secuencia en La que se avecina fue con Eduardo Gómez. Íbamos los dos en una caravana, conducía él, y viendo el edificio de Mirador de Montepinar.

¿Qué le parece que se estrene primero en Amazon Prime Video y meses después en Telecinco?

Lo que más me gusta, yo que soy consumidor de series, es poner los capítulos a la hora a la que te apetezca y eso es una ventaja. Estrenar en Amazon para los fans que no quieren esperar a tan tarde para ver la serie, me parece un acierto.

¿Le preocupa la piratería de los episodios?

Lo desconozco por completo, pero no está bien. Es ilegal.

En el teatro triunfa con Juguetes Rotos pero, ¿cómo le ha afectado la pandemia profesionalmente?

Justo el sábado pasado hice la última función de la gira de Juguetes rotos y ya no volvemos hasta enero. Todos los bolos planeados para la primavera se pasaron al otoño, he podido hacer 12 de 14 citas, con lo cual muy bien. Me encantaría girar con esta obra en 2021 junto con otros proyectos teatrales. Con Juguetes Rotos puedo viajar a Sudámerica y eso me hace muy feliz.

¿Qué otros proyectos tiene?

Imparto clases de interpretación y acabo de estrenar una película Vampus Horros Tales y tengo pendiente otra, Confinamiento incluido, en la que coincido con Macarena Gómez y que se rodó en agosto.

¿Qué reflexión hace Nacho Guerreros de la pandemia?

Mira, yo me lo tomé con mucha filosofía porque como es algo que no depende de nosotros, creo que tenemos que resignarnos. Cuando estuve encerrado en casa, me dediqué a hacer deporte diariamente y comencé una dieta que no he abandonado y ahí sigo. A mí por lo menos me dio como una tranquilidad, también sabía que yo iba a volver a trabajar porque hay gente que le dejó en bolas. Lo único que me preocupaba es que a nadie de mi familia no les sucediese nada.

Buen azote darían los Payasos Justicieros a los políticos si existieran en la vida real...

Ay, ojalá. Serían tan necesarios... Pero no me quiero meter en fregados políticos porque luego te ponen a parir y no me apetece. Lo que te puedo decir es que visitamos a Pablo Iglesias en la segunda parte de la temporada 12, pero no quiero hacer más spoiler.

Lea también: 'LQSA': primeras imágenes de la mudanza de Montepinar antes de "sacar las hachas"