Elliot Page, actor de 'The Umbrella Academy', se declara hombre transgénero Ecoteuve.es 1/12/2020 - 19:46 0 Comentarios

El protagonista de la película 'Juno' lo anuncia a través de una carta en redes

Elliot Page, hasta ahora conocido como Ellen Page, se ha declarado como hombre transgénero. Lo ha hecho a través de una carta que ha publicado este martes en sus perfiles de redes sociales, en los que también se ha cambiado el nombre.

"Hola amigos, quiero compartir con vosotros que soy trans, mis pronombres son él / ellos y mi nombre es Elliot", comienza diciendo en el escrito haciendo que el intérprete se convirtiera en tendencia en Twitter.

Lea también: Qué series estrena Netflix en diciembre de 2020: 'El desorden que dejas' y otras novedades

El intérprete de 33 años fue protagonista de la serie de Netflix The Umbrella Academy y la película homónima Juno, por el que fue nominado al Oscar en 2008 como mejor actriz.

"Me encanta ser trans. Y me encanta ser queer. Y cuanto más me abrazo y abrazo plenamente quién soy, más sueño, más crece mi corazón y más prospero", dice Elliot que agradece el apoyo recibido de las personas que conocían su situación.

Elliot Page hizo pública su homosexualidad en 2014

"Siento una gratitud abrumadora por las personas increíbles que me han apoyado a lo largo de este viaje. No puedo comenzar a expresar lo extraordinario que se siente amar finalmente lo que soy lo suficiente como para perseguir mi auténtico yo".

Elliot Page hizo pública su homosexualidad en 2014 en un congreso sobre derechos humanos. Desde entonces, se convirtió en uno de los activistas LGTBI+ más combativos de Hollywood. La protagonista de Juno contrajo matrimonio con la bailarina Emma Portnet.

Lea también: Netflix une a Sebastián Yatra, Nia Correia ('OT') y Rossy de Palma en su primera serie musical