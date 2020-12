Pluto TV incorpora ocho nuevos canales a su plataforma de televisión gratis Ecoteuve.es 1/12/2020 - 16:44 0 Comentarios

El servicio de streaming funciona sin registro pero sí tiene publicidad

Ocho nuevos canales se unen a Pluto TV, la plataforma de televisión gratuita que recientemente lanzó ViacomCBS. Pluto TV Navidad, Pluto TV Kids Navidad, MTV Hits Navidad, y los ambientales Luces de Navidad y Chimenea, han sido diseñados con una programación especial basada en contenidos navideños, y estarán todos ellos disponibles a lo largo del mes de diciembre. Además, MTV Embarazada a los 16, Bob Esponja y Cine Latino, otros tres nuevos canales temáticos exclusivos, se unen también de la plataforma, pero estos de manera permanente.

Como no podía ser de otra manera en esta época del año, Pluto TV ha diseñado cinco nuevos canales formados por programación especial para celebrar las fiestas en familia. Pluto TV Navidad emite una selección del mejor cine navideño con películas de todos los géneros y para todos los públicos como Sobreviviendo a la Navidad con Ben Affleck, Christina Applegate y James Gandolfini, Feliz Navidad con Anna Kendrick y Lena Dunham o A Golden Christmas.

Los contenidos que pueden verse gratis en Pluto TV

Los más pequeños de la casa también disfrutarán de los episodios especiales de Navidad de algunas de sus series favoritas como Los Rugrats, Bob Esponja o Game Shakers, y de películas como Pequeñas Navidades o Emboscada a Papá Noel en Pluto TV Kids Navidad. Además, para los amantes de la música, MTV Hits Navidad será su canal perfecto para estas fechas porque no faltarán algunos de los mejores videoclips de música navideña como "Santa Tell Me" de Ariana Grande, "Last Christmas" de Wham!, "Christmas Lights" de Coldplay o, como no, "All I want for Christmas" de Mariah Carey. Y, además, para aquellos que buscan cuidar de todos los detalles, la plataforma contará con dos canales ambientales para crear un entorno especial con Luces de Navidad y Chimenea, dos de las imágenes más características de estas fiestas que llegan acompañados de música ambiente para crear la mejor de la atmósferas.

Otros tres nuevos canales exclusivos temáticos llegan también a Pluto TV. MTV Embarazada a los 16, que emite durante 24 horas episodios de uno de los docu-realities más famosos de MTV que sigue de cerca las historias de madres adolescentes y cómo afrontan su nueva vida, un formato icónico del canal cuya emisión desempeñó un importante papel por su influencia sobre los jóvenes estadounidenses después de conseguir que los datos de embarazo adolescente en EE.UU. llegaran a un mínimo histórico. También se suman Bob Esponja, un canal dedicado exclusivamente a los episodios de una de las series favoritas de los niños con las aventuras de la esponja marina más famosa de la televisión y de todos sus amigos de Fondo de Bikini, y Cine Latino, un canal diseñado con el mejor cine producido en Latinoamérica, con los clásicos del cómico mexicano Gaspar Henaine como Mi padrino, Capulina contra los Vampiros o Buenos días, Acapulco, así como otros títulos actuales como la película ecuatoriana-mexicana La mala noche (2019) o el film chileno Hijo de Trauco (2013). Estos tres canales continuarán en el tiempo, añadiendo nuevas temporadas y contenidos.