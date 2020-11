'Sin palabras': el escándalo de la sangre contaminada que conmocionó a Canadá en los 80 Ecoteuve.es 30/11/2020 - 17:29 0 Comentarios

Estreno en SundanceTV, el martes 1 de diciembre, Día Internacional de la Lucha contra el SIDA

El martes 1 de diciembre, a las 23.00, coincidiendo con el Día Internacional de la Lucha contra el SIDA, SundanceTV estrena Sin palabras (título original: Unspeakable), con un doble episodio, sobre el escándalo sanitario de la contaminación en los bancos de sangre en la década de los 80 en Canadá.

Esta coproducción original de SundanceTV pone el foco en los desafíos que plantea una pandemia a través de una historia basada en hechos reales. La serie está protagonizada por Sarah Wayne Callies (The Walking Dead), Shawn Doyle (Bellevue), Michael Shanks (Stargate SG-1, Saving Hope) y Camille Sullivan (The Disappearance), que ponen cara a dos familias afectadas por la tragedia.

A partir del 1 de diciembre, la serie también estará disponible al completo en los servicios bajo demanda de los principales operadores de televisión (Movistar+, Vodafone TV, Orange TV y Grupo Euskaltel).

A lo largo de ocho episodios, la serie narra el escándalo de la contaminación en los bancos de donación de sangre de la Cruz Roja con virus del VIH y Hepatitis C que provocó la trágica muerte de cientos de personas. Sin palabras explora el desconcierto de los primeros fallecidos por una misteriosa enfermedad casi desconocida, hasta el estigma social de los portadores del virus, que no tenían claro cómo se transmitía su dolencia, recorriendo los acontecimientos de uno de los peores desastres de salud pública conocidos. Años más tarde, una investigación federal sirvió para depurar las responsabilidades políticas e institucionales y poder así indemnizar a las víctimas. El propio productor de la serie, Robert C. Cooper, persiguió este proyecto por haber contraído Hepatitis C a través de sangre contaminada.

