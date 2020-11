Máximo Huerta sufrió un accidente en un ensayo de 'Mask Singer': "Tenía la rodilla destrozada y sangraba" Ecoteuve.es 27/11/2020 - 19:42 0 Comentarios

El presentador y exministro de Cultura se escondía debajo de la máscara de Gamba

Mask Singer quitó la máscara a otro concursante en su cuarta semana en Antena 3. El perdedor de la entrega que la cadena emitió este miércoles fue la Gamba y el misterio de si identidad quedó al descubierto: el presentador y exministro de Cultura Máximo Huerta.

La actuación de Máximo Huerta fue muy aplaudida en las redes sociales, así como su decisión de acudir a un programa de este tipo aunque él no esté habituado a cantar o actuar en un talent show. "En la vida hay que hacer de todo".

Lea también: Norma Duval desmiente la supuesta 'trampa' de 'Mask Singer': "Nada de lo especulado es cierto"

El accidente que sufrió Máximo Huerta en 'Mask Singer'

Suin embargo, pocos saben que su participación en Mask Singer estuvo a punto de costarle un disgusto. Mientras ensayaba su actuación como Gamba, Huerta tuvo un accidente.

"Al principio no sabía que era sangre, pensaba que era sudor. En el ensayo me entregué demasiado. Me tiraba de rodillas, me lanzaba con la canción", desveló a Susanna Griso en Espejo Público. "Cuando me quité el disfraz, previo a la actuación, veo que tenía la rodilla destrozada y sangraba. Aunque camino bien".

Lea también: El Unicornio de 'Mask Singer' era Norma Duval: la artista se quita la máscara en Antena 3