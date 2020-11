El oscuro pasado de Sarp y Piril que resulta clave para entender el misterio de la 'Mujer' (Antena 3) Ecoteuve.es 25/11/2020 - 11:34 0 Comentarios

La ficción turca desvela algunos de los detalles que más intrigaban a los espectadores

La serie Mujer (Antena 3) va desvelando poco a poco algunas incógnitas que intrigaban a los seguidores de esta ficción turca. Una de ellas tiene que ver con lo que sucedió con Sarp cuando cayó al mar y fue rescatado por Piril.

Cuando llegaron a la casa de Piril, se encontraron con Mert, un matón muy peligroso que venía acompañado por un ayudante. Resulta que Mert había sido novio de Piril y no solo había tenido problemas con la violencia, sino que también estaba metido en temas de drogas.

Mert atacó a Piril al verla con Sarp. Creía que era su nueva pareja, aunque en realidad le acababa de rescatar del Bósforo. Mert golpeó a su ex y Sarp intentó defenderla como pudo: forcejeó con Mert, que iba armado, y éste acabó muriendo por el disparo de su propia pistola cuando estaba en el suelo con Sarp.

Después, Sarp intentó huir pero el compañero de Mert le disparó. A continuación, llegó Munir (la mano derecha de Suat) y al contemplar la escena descubrió que Sarp seguía vivo. En ese momento, advirtió a Piril que estaban en peligro puesto que el padre de Mert era muy peligroso.

Fue ahí cuando mencionaron a Nazir, un nombre que salió a la luz hace varios capítulos y que nadie sabía quién era. A parecer, Nazir tiene la clave del oscuro pasado que une a Sarp con Piril.

"¿Esperas a que Nazir muera? Porque me parece que no tienes otra solución", preguntó Piril a su padre Suat hace varios capítulos cuando hablaban de la posibilidad de que Sarp descubriese la verdad. "Sí, espero que Nazir muera", contestó Suat. "Las cosas no funcionan así. Nadie muere porque nosotros queramos, ni Nezir ni Bahar", replicó ella.

