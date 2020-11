El abrazo de Cabano y Paula (y de toda una generación): primera imagen de 'Física o Química: El reencuentro' Ecoteuve.es 23/11/2020 - 14:00 0 Comentarios

Atresplayer Premium estrenará en diciembre dos capítulos de la mítica serie

Los actores de Física o Química volverán a reunirse 12 años después de la despedida de la mítica serie de Antena 3. Será en un especial que Atresplayer Premium estrenará en diciembre.

La primera imagen de ese reencuentro ya ha visto la luz. La plataforma de Atresmedia ha lanzado un vídeo de solo unos segundos, pero suficiente para reabrir el recuerdo de una serie que marcó a toda una generación.

Lea también: La valiente confesión de Angy Fernández: "Mis problemas de ansiedad empezaron en 'Física o Química"

Paula (Angy Fernández) y Cabano (Maxi Iglesias) se dan un cariñoso abrazo en el teaser de Física o Química: el reencuentro. "¿Sabes esa sensación que se produce cuando das un abrazo a una persona a la que no ves hace mucho tiempo? Simplemente... esa sensación", ha escrito la cadena en un tuit para promocionar un especial que se veré en diciembre.

La boda de Yoli, el punto de partida de 'Física o química: el reencuentro'

Los protagonistas de la famosa ficción -hubo vida antes de Élite- coincidirán de nuevo en dos capítulos especiales, a modo de evento televisivo. El motivo que detonará la esperada reunión será una celebración muy especial: la boda de Yoli, el personaje que interpretó Duro.

"Supondrá el reencuentro de unos compañeros que hace tiempo que no se ven. Unos han mantenido contacto y otros no tanto. Y ahí saldrán muchas cosas que durante un tiempo no se contaron...", dijo la actriz en septiembre. "Y habrá un montón de líos entre ellos", añadió.

Lea también: La serie 'Veneno', Premios Iris de la Crítica 2020