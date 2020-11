La serie 'Mujer' (Antena 3) descubre por fin el gran misterio que mantenía en secreto David Saiz 19/11/2020 - 16:55 0 Comentarios

La ficción turca acaba de comenzar a emitir los capítulos de su segunda temporada

Antena 3 ha cerrado una semana clave para Mujer, la serie turca que emite con éxito desde el pasado julio. El lunes terminó la primera temporada y el martes estrenó la segunda tanda de capítulos. La próxima semana la cadena volverá a emitir dos entregas de estreno.

El último capítulo de la primera temporada de Mujer acabó con Enver en peligro. El sastre se recuperaba del infarto que había sufrido. Evolucionaba bien en el hospital pero, de pronto, recibió la visita inesperada de Munir, el matón de Suat, que intentó matarlo en una escalofriante secuencia. Afortunadamente, no lo consiguió y Enver pudo hablar con Arif para contárselo y pedir que se llevara a Bahar de allí, puesto que estaba en peligro.



La serie Mujer también mostró el sobrecogedor encuentro de Sarp con su hijo Doruk. El pequeño reconoció a su padre en el parking del hospital aunque nunca le había visto en persona -solo en foto- ya que desapareció (cree que murió) antes de que él naciera. De momento, Bahar y Sarp todavía no se han visto las caras y ella desconoce que está vivo.

Lea también: ¿Cuántos capítulos faltan para que acabe la serie 'Mujer' (Antena 3)?

El gran misterio de la serie 'Mujer' (Antena 3): ¿Quién rescató del mar a Sarp?

Por otra parte, Mujer destapó uno de los grandes misterios que mantenía en secreto. Se sabía que Sarp había caído al mar después de discutir con Sirin. Supuestamente murió ahogado aunque en realidad seguía vivo con otra identidad. Pero nadie sabía cómo había logrado esquivar su trágico destino.

Lea también: ¿En qué barrios de Estambul se ha rodado la serie 'Mujer'?: encontramos las casas de Bahar, Hatice y Enver

Por primera vez la serie explicó en el primer capítulo de la segunda temporada: Piril, su actual mujer, le rescató cuando viajaba en un yate, a bordo del cual solo estaban ella y el capitán. No solo le sacaron de las aguas del bósforo, sino que le llevaron a su casa. "Muchas gracias, casi no me puedo creer lo que me ha pasado. Menos mal que me han visto. De no ser así, me hubiera arollado un barco en la oscuridad".

Lea también: Dónde ver los capítulos de la serie 'Mujer' (Antena 3) en Internet

Cuando llegaron a su casa se encontraron con unos tipos de mala pinta y armados que prácticamente amenazaron a Piril. "Venía a verte. Pero, también he visto otras cosas", dijo el cabecilla. Todavía se desconoce quién es.