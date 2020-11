El inesperado dardo de Alberto Caballero ('LQSA') a La Sexta: "¿Por qué solo contratan tías buenas?" Ecoteuve.es 16/11/2020 - 11:37 0 Comentarios

El productor de la exitosa comedia de Mediaset atiza a la cadena de la competencia

Alberto Caballero ha sorprendido por las declaraciones que ha hecho sobre la cosificación de la mujer en televisión. En concreto, el 'padre' de La que se avecina y El pueblo, ha lanzado un inesperado 'palo' a La Sexta y sus presentadoras.

"Hay una industria alrededor de la mujer muy potente. El tacón de aguja qué es: ¿empoderamiento o cosificación? Miren [Ibarguren] y yo lo comentamos mucho en casa. ¿Por qué en La Sexta solo contratan tías buenas? ¿Por qué todas las cadenas hacen lo mismo, hasta para dar el tiempo?", dice en una entrevista en El Confidencial.

Caballero añade lo siguiente: "A mí que me expliquen qué diferencia hay entre el club de tías buenas vestidas todas más o menos de la misma manera y las Mama Chicho de los 90. Es una evolución, pero en el fondo estamos en lo mismo".

La inesperada pullita de Alberto Caballero a La Sexta

Además, el famoso productor habla de cómo es la experiencia de trabajar con sus parejas, como Vanesa Romero, María Adánez y Miren Ibarguren: "Es un lío. Lo ideal es trabajar en sitios distintos, aunque luego las circunstancias digan otra cosa. Aunque solo sea para organizar bien las vacaciones".

Caballero, por último, deja una jugosa pildorita sobre los escándalos protagonizados por la Familia Real: "Lo único que le recrimino a la monarquía es que no haya dado espectáculo hasta ahora. Que me he pasado media vida pesando que la monarquía española era polite".

