Dónde ver en Internet todos los capítulos de 'By Ana Milán', la serie de la actriz Ana Milán Ecoteuve.es 17:49 - 14/11/2020 0 Comentarios

La intérprete triunfó durante la pandemia con los vídeos que colgaba en Instagram

La actriz Ana Milán se convirtió en una de las estrellas del confinamiento gracias a los vídeos que compartía en Instagram. Se hicieron tan virales, que lo que comenzó como un simple entretenimiento en redes sociales se ha convertido en una serie de televisión: ByAnaMilán.

ByAnaMilán es una ficción protagonizada por la propia Ana Milán, aunque en el equipo artístico figuran otros nombres como Jorge Usón, Pilar Bergés, Alberto Velasco, Israel Elejalde, Daniela Santiago, Paula Cariatydes, Juanjo Almeida, Fernando Coronado, Maximiliano Calvo, Francesco Carril, Marcelo Converti, Montse Alcoverro, César Maroto, Nuria González, Nestor Arnas, Alfonsa Rosso, Mónica Miranda, Elisabet Gelabert, Bárbara Oteiza y Marta Tomasa, entre otros.

'ByAnaMilán': ¿Cómo ver en Internet la serie de Ana Milán?

ByAnaMilán es una producción de Atresmedia Televisión en colaboración con Buendía Estudios y forma parte del catálogo de Atresplayer Premium. Es, por lo tanto, una serie que solo se emite en la plataforma de pago de Atresmedia.

Para ver todos sus capítulos es necesario tener una cuenta en dicho servicio de Atresmedia con suscripción de pago (2,99 euros al mes). Ese acceso permite ver los capítulos sin publicidad, tanto de la serie ByAnaMilán como de Veneno o el resto del catálogo de la plataforma. También permite descargas para verlos offline en los dispositivos móviles.

¿Cuántos capítulos tiene la serie de Ana Milán y cuándo se estrenan en Atresplayer Premium?

ByAnaMilán es una comedia basada en la vida real de la actriz Ana Milán, tomando como hilo conductor sus más famosas anécdotas contadas en estos últimos meses en sus redes sociales. Tiene 8 capítulos de media hora que Atresplayer Premium estrena cada domingo. El primero está colgado desde el 8 de noviembre.

En esta historia, que mezcla realidad y ficción, una Ana Milán que está en su mejor momento, a punto de casarse con el amor de su vida y rodar una película como protagonista, se ve sorprendida por un inesperado giro que la deja sin boda, sin peli y sin rumbo. Apoyándose en sus amigos más fieles, su carácter y la gracia natural que la acompaña, Ana luchará por sobrevivir como sólo ella podría hacerlo.

Capítulo 1 de 'ByAnaMilán': 'Cuando me mataron'

Ana Milán vive feliz y enamorada de su Mario, su prometido. En su escalera se encuentra a una nueva vecina, Aurora, una joven estudiante de arte dramático, llorando: ha dejado a su novio, se ha mudado y no le ha dicho nada. Ana le quita importancia, que siga con su vida, porque lo que importa es ser feliz y hacer lo que uno quiera. Para Ana es fácil ser feliz, tiene un prometido que le espera en casa con un butacón nuevo y que le anuncia que Antena 3 va a financiar su película como director con Ana de protagonista. Pero cuando Mario desaparece sin dejar rastro, Ana empieza a volverse un poco loca.

En una humillante llamada a la cadena, descubre que no hay financiación, no hay película, no hay Ana en la pantalla grande y encima no hay prometido. Por suerte, tiene a su fiel Rebeca, con la que intenta poner una denuncia por desaparición. Pero por mucho que Rebeca exagere con las horas que Mario lleva desaparecido, que diga que tiene un retrasito o que en realidad tiene 15 años, la denuncia no puede hacerse tan pronto.

Y por mucho que le rece al sepulcro de Lope de Vega o se encuentre a un joven igual que el dramaturgo con el que desahogarse, Ana ha entrado en barrena. Tanto que, vinito y porrito mediante, decide ponerse su inútil vestido de boda. Pero al caerse su copa de vino, lo quema con el porro y mancha la butaca.

Con esas pintas, vestida de novia, rímel corrido, algo perjudicada y con guantes de fregar, va al chino a por quitamanchas. Allí se encuentra con Aurora y le echa la bronca del siglo hasta que la joven, asustada, escribe a su exnovio.

Ana, a ritmo de Lady Gagá y con su estilismo, vuelve a casa intentando aparentar una dignidad que no siente sobre todo cuando comprueba que Mario se pone en línea, lee sus mensajes y se desconecta otra vez.