Es oficial: la serie 'Emily en París' tendrá una segunda temporada en Netflix Ecoteuve.es 11/11/2020 - 17:18 0 Comentarios

Está protagonizada por Lily Collins y producida por Darren Star ('Sexo en Nueva York')

Es oficial. Netflix ha anunciado la segunda temporada de Emily en París, una de las series que más revuelo ha levantado (para bien o para mal) en las últimas semanas.

Emily en París está protagonizada por Lily Collins y producida por Darren Star Productions, Jax Media y MTV Studios. Además de Star, Tony Hernández y Lilly Burns de Jax Media, y Andrew Fleming son los productores ejecutivos, y Lily Collins también es productora de esta serie.

"Emily Cooper tendrá que permanecer en París por un periodo de tiempo más largo de lo previsto", se explica en una carta que la empresa ficticia en la que trabaja la protagonista ha difundido para hacer oficial la segunda parte de la serie.

¿Qué se sabe de la segunda temporada de 'Emily en París'?

Tras su estreno, Emily en París indignó a los franceses por la imagen que se daba de ellos. La serie recibió muchas críticas a medida que se iba convirtiendo en una especie de 'placer culpable' para otros muchos espectadores.

Darren Star habló recientemente sobre las futuras tramas de la serie y sugirió la posibilidad de que no siguiera centrada en la capital francesa. "Todavía no sé nada sobre la segunda temporada de la serie, pero Emily tendrá que tomar algunas decisiones sorprendentes", dijo a E! News. "No todo será lo que parece. Siempre se trata de desafiar su cosmovisión americana. Tenemos muchas bifurcaciones en el camino y lugares a los que ir".

Lea también: La serie de Netflix que tendrá capítulos de 11 minutos

Sin embargo, en otra entrevista aseguró que Emily estará "integrada en la ciudad, será una residente más". "Eso le hará poner los pies sobre la tierra. Construirá una vida allí", comentó el guionista en O Magazine.