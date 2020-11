Hemos visto 'The Crown 4': un juego de tronos de Tatcher y la reina Isabel mientras Lady Di se consume en soledad David Saiz 10/11/2020 - 10:26 0 Comentarios

Netflix estrena el domingo, 15 de noviembre, los diez capítulos de la cuarta temporada de la serie

La ficción vuelve a demostrar que es de lo mejor de la televisión con otra temporada redonda

La mano dura de Margaret Tatcher y la mirada perdida de Diana Spencer marcan la cuarta temporada de The Crown que Netflix estrena el próximo domingo, 15 de noviembre, y que ECOTEUVE.ES ya ha visto.

El público espera desde hace meses la llegada de Lady Di a palacio, ver cómo empezó esa historia de amor edulcorada que acabó de forma trágica y observar de qué manera ha reflejado la serie todos esos momentos históricos que siguen frescos en nuestra memoria casi 40 años después. Y todo eso está de manera sobresaliente, pero The Crown es mucho más y en su cuarta temporada vuelve a demostrar que estamos ante una serie perfectamente redonda.

Lo mejor de los nuevos capítulos no es ese cuento de hadas fallido. La protagonista es Margaret Tatcher y su tensísimo juego de tronos con la Reina, esa partida de ajedrez constante entre dos mujeres poderosas, una guerra fría entre Buckingham y Downing Street que tiene en el capítulo 8 uno de los más interesantes de la temporada. A veces parece más House of Cards.

Gillian Anderson, poseída por el pelo enlacado y los gestos de la 'dama de hierro', se apodera de la serie. A Tatcher no le tiembla el pulso con sus políticas decididas que provocan tensiones sociales, tampoco con su propio gabinete que mantiene firme (a pesar del amargo final) y ni siquiera se achanta ante Isabel II, con quien tiene una particular relación entre el respeto institucional -personalmente le horroriza el esnobismo de la familia real- y la ambición de una primera ministra que a veces actúa como jefa de estado. Interesante el capítulo de la guerra de las Malvinas y el dedicado a la Commonwealth.

'The Crown 4': un duelo constante de la Reina y Tatcher

En la década de los 80, el tramo que acoge la cuarta temporada de The Crown, la reina se muestra experimentada, sin complejos y madura. Conoce el cargo y se nota. Con su hermana Margarita -tiene menos protagonismo pero hay un capítulo dedicado a ella- tiene otro tipo de relación, ahora es una aliada. Cuando se juntan las hermanas y la 'reina madre' recuerdan a Las Tacañonas, pero sus escenas son brillantes reproduciendo un círculo real cada vez más gris y cerrado. A ese grupito a veces se une la princesa Ana. Con el duque de Edimburgo también es distinto. Son un equipo, y ese es el resultado de todos los conflictos y acuerdos matrimoniales a los que llegaron en anteriores temporadas.

La reina quiere que Carlos y Diana alcancen ese mismo punto. Su intención es que entiendan que su matrimonio tiene que seguir unido, a pesar de que hace aguas desde antes de la boda. No hay nada que hacer: Carlos sigue pendiente de Camila y Diana no encuentra apoyo en nadie (solo en James Hewitt). A veces ella no pone de su parte -en algún momento cae mal y parece impertinente y quejica- y otras lo intenta con todas sus fuerzas pero el resultado es tan frustrante que lo empeora todo. Está hundida y sus episodios de bulimia son constantes (con advertencia por las escenas que se muestran).

La mirada tristona de Diana que Emma Corrin interpreta tan bien se convierte por momentos en la furia de una mujer infeliz y frustrada. La familia real, profundamente arisca, le da la espalda esperando que se doblegue y acepte ese papel invisible que Diana no está dispuesta a aceptar. Al contrario, su éxito entre el pueblo complica más las cosas. Los celos de Carlos aumentan a medida que ella se convierte en un ídolo de masas, princesa del pueblo e icono de la prensa. No hay nada que hacer. La tragedia está a punto de estallar en la próxima temporada de The Crown. Habrá que esperar hasta 2022 y para entonces Imelda Staunton y Lesley Malville tomarán el relevo de Olivia Colman y Helena Bonham Carter, se despiden de la serie. Elizabeth Debicki será Diana en las dos últimas temporadas.