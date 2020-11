La serie española de Netflix que tendrá capítulos de solo 11 minutos: así es 'El tiempo que te doy' Ecoteuve.es 5/11/2020 - 15:25 0 Comentarios

Protagonizada por Nadia de Santiago, también productora, y Álvaro Cervantes

El tiempo que te doy, una de las nuevas apuestas de Netflix para 2021, afronta la recta final de su rodaje en Madrid y Andalucía. La serie está creada por Nadia de Santiago, Pablo Santidrián e Inés Pinto.

"Tanto escribiendo la serie como dirigiéndola, nos dimos cuenta de que el proyecto que teníamos entre manos removía los sentimientos de todo el que se acercaba a la historia y eso es lo más bonito que nos podía pasar", explica Inés Pintor.

Por su parte, Pablo Santidrián cuenta que "El viaje que hacen los personajes de Lina y Nico es tan especial como el que hemos hecho nosotros, desde la idea en un papel hasta la última claqueta del rodaje. Es un sueño que esta historia llegue a todo el mundo".

Lea también: La cuarta temporada de 'The Crown' y todos los estrenos de series de Netflix para noviembre de 2020

"Me siento muy afortunada de ver cómo se materializa El tiempo que te doy. Poder estar tanto dentro como fuera de la pantalla me está enriqueciendo mucho a nivel personal y profesional. Me emociona poder hablar de la pérdida y de una ruptura sentimental desde este punto de vista", añade Nadia de Santiago, creadora y protagonista.

La serie explora un formato creativo diferente, con diez episodios de 11 minutos de duración. Verónica Fernández, directora de series originales de Netflix España ha destacado que "la decisión a favor del formato corto responde a una búsqueda de nuevos caminos en la narrativa".

Álvaro Cervantes, el coprotagonista de una serie de capítulos de 11 minutos

El tiempo que te doy narra la superación de una ruptura. Lina esta? empezando de nuevo, se muda de casa, busca un nuevo trabajo y prueba nuevas experiencias. Pero lo que Lina intenta hacer en realidad es olvidar un amor del pasado, su primer amor. Cada di?a, Lina intenta que el tiempo que pasa pensando en Nico sea un minuto menos para asi? poder avanzar con su vida.

Lea también: Todas las series nuevas de HBO que se estrenan en noviembre de 2020

El elenco encabezado por Nadia de Santiago (Las chicas del cable, Las 13 rosas) y Álvaro Cervantes (Criminal, El árbol de la sangre) cuenta además con Cala Zavaleta (Eterno retorno, Millennials), Nico Romero (Las chicas del cable, Antidisturbios), Carla Linares (Júlia Ist, La enfermedad del domingo), Moussa Echarif (La unidad, Mar de plástico) y Prince Ezeanyim (colectivo teatral La joven compañía), entre otros. Los diez episodios producidos por Corte y Confección de Películas han sido dirigidos por Inés Pintor y Pablo Santidrián con la dirección de fotografía de Alberto Pareja y la producción ejecutiva de Oriol Maymó y Rubén Goldfarb.