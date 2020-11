¿Quién es Nazir?: el personaje que da otro giro a la serie 'Mujer' (Antena 3) tras el episodio 31 Ecoteuve.es 4/11/2020 - 11:55 0 Comentarios

Un nuevo nombre aparece sobre el tablero en la trama de la exitosa serie turca

La serie Mujer (Antena 3) evoluciona por dos caminos. Por un lado, la trama de Bahar con Arif, que va ganando peso después de lo que pasó en el episodio 31, cuya primera parte se emitió este martes. Por otro, el misterio que rodea a Suat, Piril y, ahora también, Sirin.

Como Enver quiere ir a la Policía para contar lo que ha descubierto sobre Sarp, que sigue vivo, Sirin se está aliando con Munir, la mano derecha de Suat, y con él mismo. Sirin contó, por ejemplo, que Julide fue a casa de Bahar y el propio Suat decidió hablar con la joven para que le contara más detalles.

Sirin alucinó cuando se enteró de quién es Suat: se trata del suegro de Sarp (ahora Alp) y abuelo de sus hijo. Sirin desconocía que Sarp hubiera creado una nueva familia. Asimismo, Sirin contó que Bahar tiene un nuevo novio y Suat le ofreció aliarse juntos. "Puedes ser aliada mía o enemiga".

Por otra parte, Piril está cada vez más asustada con Julide. Se queja del chantaje al que la someta la madre de Sarp. Llegó nerviosa a casa de su padre hasta, Suat, y volvió a amenazar con contar a su marido que Bahar y los niños siguen vivos.

¿Quién en Nezir?: el nuevo personaje que entra en la serie 'Mujer' (Antena 3)

Fue en ese momento cuando se produjo una conversación que dejó mosqueada a la audiencia de Mujer. "Esperas a que Nazir muera? Porque me parece que no tienes otra solución", preguntó Piril cuando hablaban de la posibilidad de que Sarp descubriese la verdad. "Sí, espero que Nazir muera", contestó Suat. "Las cosas no funcionan así. Nadie muere porque nosotros queramos, ni Nezir ni Bahar", replicó ella.

Pero, ¿quién es Nezir? Fue la primera vez que este nombre apareció en la serie y muchos espectadores preguntaron de quién se trataba, aunque no se dieron más detalles. Por el contexto se entiende que tiene que ver con el pasado de Sarp y con el momento en el que se le dio por muerto aunque no fuera cierto, ya que continúa vivo con una nueva identidad.

