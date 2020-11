¿Han sacado los tanques en Madrid?: la grabación de una serie de Amenábar para Movistar+ alarma a los ciudadanos

Los madrileños se llevaron un buen susto cuando este lunes vieron un impresionante despliegue militar por el centro de la capital. De hecho, fueron muchos los que llamaron a la policía preguntando si todo esto se debía por la segunda ola de la pandemia en España.

Pero hay explicación. Los carros de combate y los coches del Instituto Armado desplegados por Madrid formaba parte de la grabación de La fortuna, la serie que dirige Alejandro Amenábar para Movistar+.

Se trata de una ficción de seis episodios de 45 minutos y que está producida por Movistar+ y AMC Studios en colaboración con MOD Pictures. La fortuna arrancó su rodaje en agosto en localizaciones de la Comunidad de Madrid, Cádiz, Zaragoza, Galicia y el País Vasco y en 2021 se trasladará a escenarios norteamericanos.

La fortuna está basada en el cómic El tesoro del Cisne Negro, de Paco Roca y Guillermo Corral. Narra la historia de Álex Ventura, un joven e inexperto diplomático, que se ve convertido sin proponérselo en el líder de una misión: recuperar el tesoro submarino robado por Frank Wild, un aventurero que recorre el mundo saqueando el patrimonio común de las profundidades del mar.

Su reparto está formado con actores tan reconocidos como Stanley Tucci, nominado al Oscar por The Lovely Bones; Clarke Peters (The Wire) o T´Nia Miller (Years & Years). También participan los españoles Karra Elejalde, Manolo Solo, Ana Polvorosa, Pedro Casablanc, Álvaro Mel y Blanca Portillo.

Como muchos madrileños esta mañana me topé con un insólito despliegue militar por las calles, mientras la gente debatia todo tipo de teorías. No me imaginé que fuera parte del rodaje de #LaFortuna la serie de @amenabar basada en nuestro #ElTesorodelCisneNegro ???? @paco_roca pic.twitter.com/fbfAoXSY4w