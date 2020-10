Todas las series nuevas de HBO que se estrenan en noviembre de 2020: llega '30 Monedas', de Álex de la Iglesia Ecoteuve.es 12:01 - 31/10/2020 0 Comentarios

También estrena 'A Teacher' y la segunda temporada de 'La materia oscura'

HBO arranca noviembre con estrenos de series nuevas y, entre ellas, destaca 30 Monedas, la nueva ficción española de la plataforma. Dirigida por Álex de la Iglesia, la producción está protagonizada por Eduard Fernández, Miguel Ángel Silvestre, Megan Montaner, Macarena Gómez, Pepón Nieto, Manolo Solo y Carmen Machi.

Para HBO el mes de noviembre también será el de la despedida de Patria. La serie basada en la novela de Fernando Aramburu emitirá el domingo, día 8, su último capítulo. Todos los episodios están disponibles en HBO para consumirlos bajo demanda.

Modern Family (Serie completa)

Estreno: 3 de noviembre.

La familia más divertida de la televisión llega al completo: reencuéntrate con Jay, Gloria, Claire, Phil, Mitchell, Cameron, Haley, Alex, Luke y Manny y hazte un maratón con risas aseguradas

Romulus

Estreno: 7 de noviembre

La nueva serie de los productores de 'Gomorra' narra los épicos hechos que desembocaron en la función de la ciudad de Roma. En coherencia con el momento histórico, la serie está totalmente hablada en latín. Cuenta la historia de un grupo de jóvenes recién licenciados que compiten por un número limitado de puestos de trabajo indefinidos en un banco internacional líder en Londres.

A Teacher

Fecha de estreno: 11 de noviembre

Hermosa y enigmática, Claire es la nueva maestra de Westerbrook High School. Insatisfecha con su matrimonio y sus relaciones familiares, busca desesperadamente conectar con alguien. La vida de Claire cambia cuando Eric, un encantador estudiante de último año, le pide ayuda para prepararse para su examen.

Valley of Tears

Estreno: 12 de noviembre

Inspirada en hechos reales, esta serie de diez capítulos muestra la Guerra de Yom Kipur de 1973 a través de los ojos de los jóvenes combatientes. Cuenta cuatro historias emocionales y muy personales de personas que se alejaron de sus seres queridos por los estragos de la guerra, cuatro tramas paralelas, entrelazadas en una cruenta batalla.

Yolo: Crystal Fantasies

Estreno: 13 de noviembre

La serie sigue las desventuras surrealistas de las amigas Rachel y Sarah. Mientras atraviesan esa extraña tierra que es Australia, Sarah intenta buscar la aceptación social y el amor, mientras que Rachel no quiere nada más que fiesta y caos. Una nueva y surrealista aventura con el sello Adult Swim.

Asesinato en Middle Beach

Estreno: 16 de noviembre

Un joven está decidido a resolver un crimen atroz y absolver a las personas que ama, mientras busca respuestas dentro de su fracturada familia y comunidad.

La materia oscura (Temporada 2)

Estreno: 17 de noviembre

La segunda temporada comienza cuando Lord Asriel abre un puente hacia un nuevo mundo. Angustiada por la muerte de su mejor amiga, Lyra sigue a Asriel hacia lo desconocido. En una extraña y misteriosa ciudad abandonada, conoce a Will, un chico de nuestro mundo que también huye de un pasado turbulento. Lyra y Will descubren que su destino está ligado a la reunión de Will con su padre, pero descubren que su camino se frustra constantemente cuando una guerra comienza a gestarse a su alrededor. Mientras tanto, la Sra. Coulter busca a Lyra, decidida a llevarla a casa por cualquier medio necesario.

Dinero negro (Tuff Money)

Estreno: 22 de noviembre

La nueva serie de HBO Europe en Rumanía presenta a dos adorables perdedores que bromean sobre cometer el "crimen perfecto".

The Flight Attendant

26 de Noviembre

Ésta es la historia de cómo una vida entera puede cambiar en una noche. Una asistente de vuelo (Kaley Cuoco) se despierta en el hotel equivocado, en la cama equivocada, con un hombre muerto, y sin idea de lo que sucedió. Este thriller de comedia negra se basa en la novela del mismo nombre del autor Chris Bohjalian.

30 monedas

Estreno: 29 de noviembre

El realizador Álex de la Iglesia te sumerge en un mundo donde nada es lo que parece y no se puede confiar en nadie. El protagonista, el padre Vergara, es un exorcista, boxeador y exconvicto exiliado por el Vaticano en una parroquia de un pueblo remoto de España. Cuando Vergara es relacionado con una serie de fenómenos paranormales ocurridos en el pueblo, Paco, el ingenuo alcalde y Elena, una inquieta veterinaria, tratarán de desvelar los secretos de su pasado y el significado de la antigua moneda que Vergara mantiene oculta. Poco a poco, este insólito trío de héroes se encontrará inmerso en una conspiración global: la batalla por el control de las treinta monedas por las que el apóstol Judas Iscariote traicionó a Jesús de Nazaret.