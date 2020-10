Segunda temporada de 'The Mandalorian': curiosidades de la serie que nació en el Rancho Skywalker de George Lucas Ecoteuve.es 15:17 - 28/10/2020 0 Comentarios

Disney+ estrena este viernes, 30 de octubre, los nuevos capítulos de la serie

El próximo 30 de octubre se estrena la segunda temporada de The Mandalorian en en Disney+, una serie creada por Jon Favreau y Dave Filoni. Lo que pocos saben es que el inicio de la ficción está relacionado con el Rancho Skywalker, propiedad de George Lucas. Es solo una de las curiosidades de las muchas que encierra esta producción.

"Conocí a Dave porque estaba en el Rancho mezclando la primera película de 'Iron Man'. Él estaba trabajando en secreto con George en 'Las Guerras Clon', un proyecto del que nadie sabía nada", revela Jon Favreau. "Yo le enseñé 'Iron Man' en secreto y él me enseñó 'Las Guerras Clon', y me quedé alucinado. Le dije: 'Si necesitas una voz, me encantaría que contaras conmigo'. Así que acabé interpretando a un Mandalorian llamado Pre Vizsla en su serie. A partir de entonces empezamos a trabajar juntos".

Pedro Pascal no tenía ni idea de que le habían elegido para el papel protagonista

Cuando Pedro Pascal asistió a su primera reunión sobre The Mandalorian no tenía la menor idea de que le habían llamado para interpretar al protagonista. El actor recuerda que en su primera reunión con los productores ejecutivos Jon Favreau y Dave Filoni, había ilustraciones y fotos de la serie por todas las paredes de la sala. Les preguntó: "¿Pero qué papel haría yo? ¿El de esa criatura? ¿Ese robot? ¿Sería esa cosa? Parecían dudar un poco y al final me dijeron: 'Eres el Mandalorian'. Fue increíble". Pascal tuvo la suerte además de contar con muchas referencias cinematográficas para interpretar al Mandalorian. "Le pregunté a Jon Favreau: '¿Qué películas debo ver?'", explica el actor. "Mencionó inmediatamente a Akira Kurosawa y a Sergio Leone con películas como 'Yojimbo (El mercenario)' y 'El bueno, el malo y el feo'. Por eso el personaje del Mandalorian es muy samurái, muy Clint Eastwood".

Mensajes ocultos que hacen referencia a Star Wars

Hay que estar muy alerta porque hay un montón de sorpresas para los fans de Star Wars más observadores. "Queríamos asegurarnos de que los que vean la serie y conozcan bien Star Wars tengan su recompensa", explica Jon Favreau. "Y ahí es donde Dave ha sido una auténtica mina de información. Probamos diferentes maneras de trabajar con el material, ya sea con humor haciendo referencia al Día de la Vida o con un objeto de atrezzo que sigue gustando muchísimo a los fans más fervientes. Ha sido genial esconder todas esas sorpresas en la historia; es un premio para todas esas personas que son fans irreductibles desde niños y han dedicado mucho tiempo a la saga de Star Wars".

George Lucas visitó el set de 'The Mandalorian'

Si echas un vistazo a las redes sociales de Jon Favreau, es posible que veas una foto de un icono de Star Wars en el set de The Mandalorian. "El día que George Lucas vino a visitar el set fue muy especial", recuerda Jon Favreau. "Ese día el reparto estaba en el set, pero George venía a ver a Dave. No lo dijo delante de Dave, porque no quería ponerlo en evidencia, pero me di cuenta de que George estaba muy orgulloso de que Dave hubiera dado un paso adelante. George descubrió a Dave y terminaron trabajando juntos durante 10 años en 'Star Wars: Las Guerras Clon'. Se conocen muy bien y saben mucho de cine y también de Star Wars. Y ahora, Dave ha dado ese paso y se ha convertido en director de cine de acción real. Creo que ese fue el motivo principal de la visita de George".

Afortunadamente, el arte conceptual estelar de The Mandalorian no se ha guardado en una caja fuerte secreta de Star Wars. Por el contrario, las asombrosas imágenes creadas por artistas como Doug Chiang, Jama Jurabaev, John Park, Christian Alzmann, Ryan Church, Nick Gindraux y otros muchos, están a la vista en cada episodio. "Hemos incluido algunas imágenes al final de cada programa", revela Jon Favreau. "Todas las semanas ves algunas de esas maravillosas imágenes en los créditos finales".

Carl Weathers, el director de la segunda temporada

Cuando contrataron a Carl Weathers para The Mandalorian, el actor no esperaba aparecer tanto tiempo en pantalla encarnando al personaje de Greef Karga. "Nos lo camelamos", afirma Jon Favreau riéndose. "Todo empezó con frases como: 'Bueno puede que hagas un par de episodios'. Pero después pasamos a decir: 'La verdad es que nos gusta tu personaje...' Salió mucho más en la serie de lo que él había acordado hacer. Y ahora, en la segunda temporada, dirigirá para nosotros. Carl, está perfectamente cualificado para la tarea de director. Entiende la historia. Comprende a los personajes, así como el reparto y la tecnología. Además, trabajar con Carl es una maravilla".