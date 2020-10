'Emily in Paris 2': ¿qué se sabe de la segunda temporada de la serie del momento de Netflix? Ecoteuve.es 26/10/2020 - 17:00 0 Comentarios

La ficción se ha convertido en una de las más populares de la plataforma

Emily en París es una de las series del momento en Netflix. O la odias o la amas. Para muchos, se ha convertido en ese placer culpable fácil de ver por lo intrascendente y frívola que es.

Emily en París está creada por Darren Star, responsable de la mítica Sexo en Nueva York. De hecho, muchos comparan a Emily Cooper, el personaje principal de Emily en París, con Carrie Bradshaw. Emily en París está protagonizada por Lily Collins. Ashley Park, Philippine Leroy Beaulieu o Lucas Bravo son otros de los actores que forman el reparto de esta serie.

Emily en París, de diez capítulos de solo media hora de duración, cuenta la vida de una joven estadounidense que se instala en París por trabajo, como empleada de una empresa de publicidad y marketing. Ella es la responsable de las redes sociales y su llegada enfada a todos sus compañeros franceses, celosos de que una americana les venga a decir cómo se trabaja. La serie fue polémica por el retrato que hacía de los parisinos.

'Emily in Paris 2': ¿tendrá segunda temporada?

Emily en París se estrenó a comienzos de octubre. Todavía no tiene confirmada una segunda temporada de manera oficial, pero parece que no tendrá problema para renovar. Hace unos días, Darren Star habló sobre las futuras tramas de la serie y sugirió la posibilidad de que no siguiera centrada en la capital francesa.

"Todavía no sé nada sobre la segunda temporada de la serie, pero Emily tendrá que tomar algunas decisiones sorprendentes", dijo a E! News. "No todo será lo que parece. Siempre se trata de desafiar su cosmovisión americana. Tenemos muchas bifurcaciones en el camino y lugares a los que ir".

Sin embargo, en otra entrevista aseguró que Emily estará "integrada en la ciudad, será una residente más". "Eso le hará poner los pies sobre la tierra. Construirá una vida allí", comentó el guionista en O Magazine.