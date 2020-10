'Sálvame' desvela el pastizal que llegó a cobrar Imanol Arias en 'Cuéntame': "¡Me parecen pocos millones!" Ecoteuve.es 23/10/2020 - 19:13 0 Comentarios

El programa de Telecinco debate sobre los problemas del actor con Hacienda

Después de cebar que una persona muy famosa ha sido condenada a siete años de cárcel por delitos fiscales, Jorge Javier Vázquez ha comentado en Sálvame la sorprendente entrevista en la que Imanol Arias ha reconocido que Cuéntame cómo pasó ha sido también una gran tragedia en su vida.

El presentador de Telecinco aseguró que le causó un gran impacto escuchar al actor confesando en la Cadena SER lo duro que ha sido soportar 20 años consecutivos de éxito en la televisión.

"Dijo que Cuéntame le ha quitado absolutamente todo. Habló de como la popularidad te cambia cuando te llega siendo tan joven, que no la sabes aceptar y el dinero no lo sabes manejar", contó el catalán a sus compañeros. "Él dice que la serie le ha dado muchísimo pero a la vez, como está inmerso en estos procesos de Hacienda, que dice que no puede contar absolutamente nada hasta que no pase el tema, dice que se lo ha quitado todo", declaró sorprendido el presentador.

El pastizal que llegó a cobrar Imanol Arias en Cuéntame

"Yo hay una cifra que siempre me llamó muchísimo la atención sobre cuando empezó en la serie. Ganaba 10 millones de pesetas, 60.000 euros por capítulo", declaró Antonio Montero en un testimonio que puso en entredicho (al alza) Jorge Javier Vázquez.

"Sé que igual estoy metiendo la pata, pero fíjate lo que te digo: Me parecen pocos", afirmó el dueño del 'cortijo' de Telecinco. "El otro día me contaron, alguien del medio, que Lina Morgan cobraba 30 millones de pesetas por capítulo. 180.000 euros semanales", afirmó el presentador, que atribuyó estas espectaculares cifras a las pocas cadenas que había por aquel entonces, las cuales generaban más beneficios por la publicidad.

"Lo de Imanol me impactó como lo contaba", dijo una vez más Jorge Javier. "Está metido en un lío gordísimo", comentó Antonio Montero. "Y su compañera también [Ana Duato] y no tiene buena pinta, ¿eh?", señaló Belén Esteban. "Me llama la atención que al final, lo que para mucha gente es un éxito, y que lo es, ha sido su condena, incluso pública", sentenció el presentador.