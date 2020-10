La dura confesión de Imanol Arias: "Estoy deseando que 'Cuéntame' me libere" Ecoteuve.es 22/10/2020 - 12:33 0 Comentarios

El actor se abre en canal sobre su relación con la mítica serie de TVE

Imanol Arias ha sorprendido con unas inesperadas declaraciones en la Cadena SER en la que se abre en canal y confiesa el papel que ha jugado realmente Cuéntame cómo pasó en su vida personal y profesional. Todo ello, después de cumplirse 19 años desde el estreno de la mítica serie de Televisión Española.

"Hacer 20 años un éxito es terrible", empezó reconociendo a Mara Torres en El Faro. "La tele es mi gran éxito y mi gran fracaso en mi carrera. Hacer 20 años un éxito está bien para la vida, pero es terrible. Realmente yo lo hago por mi compromiso, pero no es lo más agradable ni lo que yo quiero. Yo tengo 20 años de media creatividad muerta", dijo con dureza el actor, que se encuentra actualmente rodando la temporada 21 de la ficción.

"¿Tú sabes que hay mucha gente, toda una generación, que sólo te conoce por Cuéntame? ¿Cómo lo llevas?", le preguntó la periodista. "Claro, toda una generación de dispositivos. La tele me ha dado mucho trabajo, muchas posibilidades, un trabajo hermoso... Cuéntame es un trabajo hermoso que, con el paso del tiempo, se ha convertido en algo que estoy deseando que, de una forma natural y con gran éxito, me libere. No sufro allí, pero simplemente es una sensación de decir...", interrumpió para coger aire y suspirar con fuerza.

Imanol Arias: "Cuéntame ha sido también mi gran tragedia"

"No me gusta hablar de ello pero en realidad mi gran éxito en Cuéntame ha sido mi gran tragedia también porque lo he perdido todo. Ni siquiera supe gestionar, aparentemente, lo que gané; que se ganaba mucho. Hasta eso me puede llevar a un conflicto, incluso", afirma sincero Arias, haciendo alusión al grave conflicto que mantiene con Hacienda.

Mara Torres le preguntó entonces por unas polémicas declaraciones suya que han corrido esta semana con fuerza en los medios de comunicación. "¿Por qué he leído yo que has dicho: 'He tenido mucha suerte, algo de karma habrá que pagar'?". "Es un fake", empieza diciendo antes de reconocer a la periodista que tampoco es mentira que lo dijera.

"Está dicho, pero... Cuando me hace la pregunta le digo que no puedo hablar de eso, que es muy largo y, cuando corta y me dice que no sigue rodando, le dije al él, un chico de cultura: 'De todas formas, qué quieres que te diga, a lo mejor es algo de karma'. Pero pagar karma de tener que hablar de esto continuamente durante 6 años. Cada mes hay una retahíla de noticias, porque se habla de eso. Ese es el karma que tiene que pagar uno porque eres muy conocido. Es una fake que no tiene importancia, aunque molesta mucho y me provoca mucha vergüenza este tipo de cosas porque al final estás como maniatado", confiesa.