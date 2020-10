Imanol Arias, sobre su juicio con Hacienda: "En mi carrera he tenido mucha suerte y algo de karma habrá que pagar" Europa Press 20/10/2020 - 13:36 0 Comentarios

El actor defiende la serie 'Patria': "Conseguirá que el problema vasco se haga un show mundial"

Imanol Arias, que llega el próximo jueves 22 de octubre al Teatro Infanta Isabel de Madrid con El coronel no tiene quien le escriba, se ha referido a su juicio pendiente en la Audiencia Nacional por supuestos delitos contra la Hacienda Pública recordando que en su carrera ha "tenido mucha suerte y algo de karma habrá que pagar".

"Ahora mismo la sensación que tengo es de que hay que esperar mucho y esto es una larga espera. De lo que me pasa a mí no puedes hablar hasta que no sucede, porque no conviene, es confuso. Pues sí, me ha tocado. Pero si no me han extrañado muchas cosas, esto lo tomo como algo que tengo que vivir", ha comentado en una entrevista con Europa Press el actor.

Arias ha explicado que, en su caso, tiene "muchas percepciones" respecto a esta situación judicial, pero no es ni su "trabajo ni obligación" tener esas 'percepciones'. "Mi caso no es único, hay un 85% de los actores y actrices que han pasado por la televisión que tienen el mismo problema, solo que unos con 20 años el problema es cinco y otros con tres años el problema es 0,50. Pero el problema es el mismo. Seguramente algún día alguien dirá 'qué curioso, pasó aquello'", ha afirmado.

El pasado mes de julio, el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno dictó auto de apertura de juicio oral contra los actores Ana Duato e Imanol Arias por varios delitos contra la Hacienda Pública en el marco del 'caso Nummaria', por el que la Fiscalía Anticorrupción y la Abogacía del Estado les piden alrededor de 30 años de cárcel.

Imanol Arias defiende 'Patria': "Va a conseguir que el problema vasco se haga un show mundial"

El actor ha repasado parte de su carrera y, al ser preguntado por su papel en La muerte de Mikel (película de Imanol Uribe en la que daba vida a un militante de la izquierda abertzale que confiesa su homosexualidad), ha afirmado que tiene "dudas de que ahora se hiciera esa película con tanta libertad como entonces".

"Es de una libertad absoluta. Tiene algo que habla de un problema muy concreto de España, en el País Vasco, un problema interno. Y posiblemente sea la producción mas internacional que ha tenido Imanol Uribe, porque consigue que un problema genérico se haga universal", ha señalado.

Precisamente, Arias considera que algo parecido ocurre con la serie Patria basada en la novela de Fernando Aramburu, que está viendo y le "gusta muchísimo". "Va a conseguir que el problema vasco se haga un show mundial. Es como cuando ves Chernóbil, algo que tú sabes que hay, pero llegan a contártelo de una manera que se convierte en un elemento audiovisual muy poderoso", ha señalado.

