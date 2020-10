Movistar+ contesta a las críticas de los sindicatos de la Policía contra la serie 'Antidisturbios' Europa Press 19/10/2020 - 16:19 0 Comentarios

JUPOL y SUP han cargado con dureza contra la nueva serie de la plataforma

Tras las duras críticas vertidas por algunos sindicatos policiales contra Antidisturbios, la nueva serie de Movistar+, a la que acusan estar "muy alejada de la realidad" y de "manchar el nombre de la UIP" presentando a los agentes de la Unidad de Intervención Policial "como drogadictos y alcohólicos", desde Movistar + declinan hacer "ningún tipo de comentarios" que alimenten "ningún tipo de polémica" y se limitan a subrayar que 'Antidisturbios' "es una obra de ficción".

Los sindicatos de Policía, JUPOL y SUP (Sindicato Unificado de Policía) han cargado duramente contra la serie creada por Rodrigo Sorogoyen e Isabel Peña, calificándola de "basura" y denunciando "su carácter humillante y difamatorio para el trabajo de los policías". "El relato que se ha elaborado desborda, a nuestro juicio, los límites de la creación artística para transmitir al espectador una imagen de los profesionales del orden público que denigra su derecho a la imagen y al honor, puesto que se trata a los compañeros como drogadictos y alcohólicos", afirma SUP en un comunicado.

'Antidisturbios': "Parte de una realidad que, como toda serie de ficción, luego fabula"

Un relato que, esgrimen desde Movistar+, nunca hay que olvidar que se trata de una obra de ficción. "Es una historia que parte de una realidad, pero que, como toda serie de ficción, luego fabula e inventa para facilitar la creación de conflictos y hacer avanzar la trama", aseguran fuentes de la plataforma que rehúsan replicar a los sindicatos policiales y únicamente destacan que toda la labor de investigación y documentación llevada a cabo por Sorogoyen, Peña y su equipo se realizó "de la mano de la Policía" y siguiendo "estrictamente" los cauces establecidos.

Una labor de la que, recuerdan, tanto el director como los actores han hablado largo y tendido durante la presentación de la serie en el Festival de San Sebastián y también en las entrevistas con motivo del estreno de la producción, cuyos seis capítulos están disponibles en Movistar+ desde el pasado viernes 16 de octubre.

"Tuvimos varios acercamientos a policías y profesionales antidisturbios"

En este sentido, en una entrevista concedida a Europa Press el pasado 6 de octubre, los creadores de la serie y sus protagonistas detallaron cómo fue este trabajo de inversión en el mundo de la UPI. Una labor de documentación en el marco de la cuál Sorogoyen y Peña se entrevistaron con varios agentes, contaron con asesores y llegaron incluso a visitar la comisaría de Moratalaz. Una visita que realizaron en compañía de algunos de los actores de la serie que, además de mantener también contacto con varios agentes, recibieron entrenamiento específico por parte de un profesional, Felipe Hita.

"Tuvimos varios acercamientos a policías y profesionales antidisturbios y tuvimos un entrenamiento con un agente que se encarga de entrenar a sus compañeros", señaló Raúl Prieto, que en la serie da vida a Bermejo, uno de los miembros del furgón Puma 93. "Efectivamente, con Felipe Hita que es el miembro de la UIP que menciona Rául. Él entrena en Linares, donde entrenan los antidisturbios, da clases de defensa personal y él nos entrenó a nosotros y fue 'durete' pero fue muy interesante", apostilló Raúl Arévalo, que en la serie encarna a Diego, otro de los antidisturbios protagonistas.

"Estuvimos en Moratalaz y a mí lo que más me impresionó de todo este tinglado fue tomar conciencia plena de que detrás de esa gente que está tras esos trajes y toda esa parafernalia, hay miedo también", recordó Roberto Álamo, que da vida a Úbeda y que reconoce que "nunca había tenido esa sensación". "Obviamente, yo nunca he estado en ese otro lado. Cuando he estado en una manifestación o en una protesta siempre he estado del lado de los manifestantes, pero nunca había sentido o percibido que en el otro lado hay miedo y eso me impresionó mucho", recordaba el actor.

Patrick Criado: "Ni se preguntan ni quieren saber de qué lado es la manifestación"

Por su parte, Patrick Criado, que interpreta al joven agente Rubén, subrayó que lo que más le llamó la atención en sus conversaciones con los agentes fue el hecho de que cuando están desplegados en un operativo no se preocupan de saber si la movilización la organizan miembros "de una ideología política o de otra". "A mí, hablando con el instructor, me sorprendió que ni se preguntan ni quieren saber de qué lado es la manifestación. Si es antifascista, de derechas o de izquierdas... eso no les importa. Les importa quién tiene el permiso para hacerlo y qué pueden hacer", afirmó.