'La Casa de Papel': todo lo que se sabe de su quinta y última temporada en Netflix

Netflix anunció el pasado 31 de julio el inicio del rodaje de la quinta y última temporada de La Casa De Papel, el esperado desenlace del atraco. El 3 de agosto se puso en marcha el rodaje en Dinamarca, donde se filtraron las primeras imágenes de la grabación de la ficción. España y Portugal serán también han sido localizaciones de la serie, una producción internacional que forma parte del ADN de la franquicia.

El regreso de la serie de habla no inglesa más vista de la plataforma contará con los mundialmente conocidos miembros de la banda y sus antagonistas: Úrsula Corberó (Tokio), Álvaro Morte (El Profesor) , Itziar Ituño (Lisboa), Pedro Alonso (Berlín), Miguel Herrán (Rio), Jaime Lorente (Denver), Esther Acebo (Estocolmo), Enrique Arce (Arturo), Darko Peric (Helsinki), Hovik Keuchkerian (Bogotá), Luka Peros (Marsella), Belén Cuesta (Manila), Fernando Cayo (Coronel Tamayo), Rodrigo de la Serna (Palermo), Najwa Nimri (Inspectora Sierra), y José Manuel Poga (Gandía), entre otros.

Miguel Ángel Silvestre (Sky Rojo, Sense8) y Patrick Criado (nominado al Goya por La gran familia española, Vivir sin permiso) se confirman como nuevas incorporaciones al reparto coral. Los dos actores que se unen al gran elenco de la ficción ya han sido pillados en plena acción por parte de los seguidores más acérrimos de la banda, que han filtrado fotos de ambos rodando a través de las redes sociales. Enseguida, las imágenes han dado la vuelta al mundo, provocando multitud de teorías e hipótesis, lo que da cuenta del fenómeno global en el que se ha convertido la serie.

Gracias a estas pequeñas filtraciones se ha podido empezar a descubrir el papel que los personajes de Silvestre y Criado pueden desempeñar en el desenlace de la trama. El primero de ellos fue cazado junto a Úrsula Corberó en Lisboa y apunta a ser un novio del pasado de Tokyo, ya que se dejaron ver en actitud muy cariñosa e incluso dándose un romántico beso por las calles de la capital lusa. ¿Se unirá a la cuadrilla en el tramo final del robo?

LCDP5: Vídeo del rodaje en Portugal (Elevador da Bica) en el que se ve a Úrsula y Miguel...Tienen toda la pinta de ser una pareja. Thank you so much @uldmt64 for the information!! #Lacasadepapel #Moneyheist pic.twitter.com/o2w6sDwEMP