'Antidisturbios': por qué la serie de Movistar+ ha indignado a la Policía Nacional Ecoteuve.es 19/10/2020 - 10:57 0 Comentarios

Los sindicatos JUPOL y SUP arremeten contra la ficción por la imagen que da

Movistar+ ha estrenado este fin de semana su nueva serie, Antidisturbios. Y ya hay polémica. Las críticas han llegado con fuerza desde la Policía Nacional, que ha cuestionado la imagen que la ficción ofrece de la Unión de Intervención Policial (UIP).

Dos sindicatos policiales han arremetido contra la producción de Movistar+ que dirige Rodrigo Sorogoyen. "Es una auténtica basura", dice JUPOL. "Mancha la imagen de la UIP y de los profesionales que componen una unidad de élite de la Policía Nacional".

En la misma línea se ha pronunciado el sindicato SUP. "SUP defiende a los compañeros de la UIP y no quiere aparecer en los agradecimientos de Movistar. Exigimos depurar responsabilidades en la Dirección General de Policía por permitir que la serie vulnere a los policías".

La serie #Antidisturbios es una auténtica BASURA.????



Que ha contado con la "documentación" y complicidad de la DGP y la JUIP...????



Mancha la imagen de la #UIP y de los PROFESIONALES que componen una unidad de élite de la Policía Nacional.????



TENÉIS TODO NUESTRO APOYO.???? pic.twitter.com/AZtHLC1hzl — JUPOL (@JupolNacional) October 18, 2020

¿Qué imagen da 'Antidisturbios' de los policías?

Dirigida por Rodrigo Sorogoyen, Antidisturbios está protagonizada por Vicky Luengo en el papel de Laia, una agente de Asuntos Internos encargada de la investigación a los seis policías antidisturbios del 'Puma 93', interpretados por Raúl Arévalo, Álex García, Hovik Keuchkerian, Roberto Álamo, Raúl Prieto y Patrick Criado.

La investigación se produce después de que un senegalés muriera en el transcurso de un desahucio. Los agentes son acusados de homicidio, pero la investigación comienza a tomar otro rumbo cuando la agente de Asuntos Internos comienza a descubrir que han un entramado de corrupción policial y especulación inmobiliaria del que no sabían nada esos policías.

Al margen de esa investigación y de la crítica a la injerencia del poder sobre el cuerpo, Antidisturbios hace un retrato de los agentes de la unidad recurriendo a todo tipo de clichés. Y eso es lo que más ha molestado. Así, por ejemplo, se les tacha de violentos, con alguna escena en la que se quiere recrear la brutalidad policial, fiesteros, homófobos, racistas... Y no falta el exceso de consumo de alcohol o, incluso, drogas.