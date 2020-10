Tráiler: 'El ala oeste de la Casa Blanca' regresa 15 años después en plena campaña electoral en EEUU Ecoteuve.es 14:43 - 10/10/2020 0 Comentarios

Será el 15 de octubre en HBO Max y ya se ha difundido el tráiler

La mítica serie El ala oeste de la Casa Blanca regresa a la pequeña pantalla vía HBO Max para pedir el voto en plena campaña de las elecciones de EEUU (que serán el 3 de noviembre) entre el candidato republicano y actual presidente Donald Trump y el candidato demócrata Joe Biden. Se especula con un posible cameo de Michelle Obama.

La vuelta de la ficción ya es cada vez más patente, ya que se ha estrenado el tráiler de HBO Max.

El estreno será el 15 de octubre y no se sabe aún si España podrá disfrutar de él.

Ya se ha podido ver cómo en EEUU, numerosos rostros conocidos del mundo de la pequeña pantalla y el celuloide han animado a votar a los ciudadanos, y es por esto mismo que la serie vuelve: para animar al voto, algo muy común en la ficción y farándulas estadounidenses, pero no así en España.

El episodio especial de la veterana serie ha sido rodado en el Orpheum Theatre de Los Ángeles, y el encuentro va a consistir en una adaptación teatral del episodio Harstfield's Landing de la tercera temporada.

El reparto original y una incorporación de This is us

Es el primer reencuentro del reparto de la serie desde que su series finale en 2006, y en el tráiler se ve a Dulé Hill, Robe Lowe, Alison Janney, Janel Moloney, Richard Schiff, Bradley Whitford y Martin Sheen saludarse. La diferencia con el reparto original es la incorporación de Sterling K. Brown (uno de los protagonistas de This is Us) para interpretar a la mano derecha del presidente, en sustitución de John Spencer, fallecido en 2005.

¿Cameo de Michelle Obama?

Detrás de este reencuentro está la asociación sin ánimo de lucro When We All Vote, copresidida por Michelle Obama y que fue creada para aumentar la participación en todas las elecciones de Estados Unidos. Es por esto que se habla de un posible cameo de la ex primera dama.