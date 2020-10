Isabel Ordaz da los motivos de su salida de 'LQSA': ¿volverá Araceli a la serie de Telecinco? Ecoteuve.es 19:25 - 9/10/2020 0 Comentarios

La actriz dice que su personaje ya estaba "agotado" y que su marcha fue amistosa

Isabel Ordaz fue una de las actrices más queridas de La que se avecina. Su personaje era Araceli Madariaga, la exmujer de Enrique Pastor (José Luis Gil). Después de estar en la primera temporada, Isabel se marchó para volver en la quinta. A raíz de ahí, se sucedieron una serie de idas y venidas hasta que en la novena tanda se marchó para siempre.

Esas continuas salidas y reapariciones en LQSA se deben, según ha explicado la propia intérprete, se debía a que la serie se lo ponía fácil para que pudiera compaginarlo con las diferentes obras de teatro.

"En la serie me querían y no me querían matar, que es lo que se suele hacer. Y a mí me venía bien, estaba todavía contenta hasta que, de repente, me pareció que por mí ya estaba un poco agotada, que el personaje no daba más de sí y ellos también lo consideraron", ha dicho en una entrevista concedida a Fórmula TV.

Y parece que tampoco volverá en la temporada número 13, la de la mudanza de Mirador de Montepinar: "Luego no me ha interesado mucho volver, estaba concentrada en otros proyectos".

"Lo dejé completamente y tampoco ha habido por su parte ninguna invitación". De todas formas, la salida fue amistosa: "Nos despedimos como amigos, todo muy educado, nos felicitamos por el éxito que habíamos obtenido y ya está".

