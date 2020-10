Telecinco calienta la vuelta de 'La que se avecina': ¿cuándo se emitirán en abierto los nuevos capítulos? Ecoteuve.es 7/10/2020 - 12:42 0 Comentarios

La cadena lanza dos promos para vender la primera tanda de episodios de la T12

Telecinco empieza a calentar la vuelta de La que se avecina. La cadena aprovechó la emisión del Debate de las tentaciones para lanzar una promo que anunciaban el estreno próximamente de la primera tanda de episodios de la temporada número doce de la comedia.

El protagonista del avance es Amador. El personaje de Pablo Chiapella es despertado por sus amigos porque tiene que ir a una entrevista de trabajo. Sin embargo, él no ve motivos para acudir a su cita: "¿Para qué? No quiero vivir, antes lo tenía todo y ahora no tengo nada, no tengo de ná".

Lea también: ¿Por qué la temporada 12 de 'La que se avecina' se estrena en Amazon Prime Video y cuándo se verá en Telecinco?

Poco después, Telecinco sacaba otra promo con Fina (Petra Martínez) amenaza a Bruno (Luis Merlo) con denunciarle por "agresión". "¿A mi por qué? Si no la he tocado", dice él con sorpresa a lo que la señora no duda en autolesionarse dándose un brutal cabezazo contra la pared a lo que Bruno responde de igual manera.

Los nuevos capítulos de La que se avecina verán la luz en abierto tras su lanzamiento en Amazon Prime Video. Cabe señalar que estos episodios no se emitirán antes de noviembre debido al acuerdo que tiene Mediaset con la plataforma, que tiene un periodo de exclusividad de cinco meses a contar desde el 29 de mayo.

La exitosa comedia creada por los hermanos Caballero podría coger el testigo de Madres o bien rellenar el vacío que deje la segunda edición de La isla de las tentaciones, como ya analizamos por la ausencia de Gran Hermano en la parrilla.

Lea también: Golpe de efecto en 'LQSA': la opción que baraja para su nuevo Montepinar en la temporada 13

Mirador de Montepinar vuelve a abrir sus puertas ???? Próximamente en @telecincoes, gran estreno de la nueva temporada con los vecinos más queridos ???? ¡VOLVEMOS! pic.twitter.com/4tY5twaTGE — La que se avecina (@la_queseavecina) October 6, 2020