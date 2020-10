La precuela de 'Juego de Tronos' ya tiene a su primer protagonista: Paddy Considine será Viserys Targaryen

¡Grandes noticias para los fans de Juego de Tronos! HBO se encuentra trabajando ya en La Casa del Dragón la esperada precuela de la exitosa serie basada en la saga de libros de George R.R. Martin Canción de Hielo y Fuego. La cadena ha anunciado ya oficialmente el fichaje de su primer actor protagonista.

Se trata de Paddy Considine, intérprete británico que se meterá en la piel del rey Viserys I Targaryen. El actor, de 47 años, ha trabajado ya en varias series de televisión. Destaca su reciente papel del Padre John Hughes en Peaky Blinders. Además, ha participado en dos producciones de HBO, como El visitante y El Tercer Día.

Considine dará vida al rey Viserys Targaryen, que heredó el trono directamente de su abuelo Jaehaerys Tagaryen, conocido en Poniente como el Viejo Rey. En los libros, Viserys es descrito como un hombre generoso, agradable y con ganas de agradar. Esa generosidad la intentó extender dentro y fuera de los muros de la Fortaleza Roja y se convirtió en un rey muy querido, tanto por miembros de la nobleza, como del pueblo llano.

