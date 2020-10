¿'LQSA' tiene un 'spin-off'?: los nuevos capítulos de la serie que solo podrás escuchar Ecoteuve.es 2/10/2020 - 14:12 0 Comentarios

La comedia de Telecinco lanza una audioserie en la nueva plataforma Audible

La que se avecina está de estreno. La exitosa comedia de Telecinco, renovada por una decimotercera temporada, lanza diez episodios extra en formato audiolibro en Audible, la nueva plataforma que ha lanzado Amazon Prime Video en España que permite escuchar libros, podcasts y programas.

Esto llevó a muchos a que pensaran por error que la serie creada por Alberto Caballero tendría un spin off. Hay que dejar claro que se trata de una audioserie, independiente de lo que hemos visto en televisión. Son diez capítulos que, por su alto coste de producción, no se ha llegado a plasmar en pantalla. En total, son 4 horas y 13 minutos.

"Son los llamados 'los imposibles': tramas complicadas de producir por coste", explica el productor de La que se avecina. "Nos hemos reído bastante grabándolas". Caballero, además, revela a sus seguidores el título que tiene la serie en inglés: The one that comes".

El contenido se puede comprar por 22,99 euros o bien se puede pagar una suscripción de 9,99 euros al mes. La aplicación Audible tiene disponible una prueba gratuita de 30 días.

