Todas las series nuevas que llegan a HBO en el mes de octubre de 2020 Ecoteuve.es 15:57 - 1/10/2020 0 Comentarios

'The Undoing', un thriller protagonizado por Nicole Kidman y Hugh Grant

En octubre llega a HBO España la espera The Undoing, un thriller protagonizado por Nicole Kidman y Hugh Grant. Además, el mes traerá un buen número de documentales de contenido político y social, y los estrenos de la serie de producción propia de HBO Europe en Noruega, Beartown, las segundas temporadas de The Spanish Princess y Warrior y el estreno completo de la alemana Other parents.

Además, HBO incorpora la saga Torrente al completo, dirigida por Santiago Segura; Balada triste de Trompeta y Los crímenes de Oxford, para los que quieran recuperar el cine de Álex de la Iglesia antes del estreno de su nueva serie. Al final de mes, justo a tiempo para Halloween, la saga completa de SAW también entrará en la plataforma.

Asimismo, HBO emite cada domingo un nuevo episodio de Patria, la serie basada en la novela de Fernando Aramburu. El 27 de septiembre se estrenaron los dos primeros y, desde entonces, cada semana se colgará uno nuevo (son 8 en total).

Other Parents (T1 y T2)

Estreno: 1 de octubre

Un grupo de padres a la última se reúne para poner en marcha una nueva guardería. Los padres y madres con hijos recién nacidos, o a punto de nacer, cuentan a cámara, en estilo falso documental, sus experiencias académicas más personales.

Warrior (T2)

Estreno: 3 de octubre

La segunda temporada sigue a las tongs rivales de Chinatown, Hop Wei y Long Zii, en su lucha por el dominio en medio del creciente racismo anti-chino que amenaza con destruirlos a todos. Después de sobrevivir al desastroso enfrentamiento de la temporada pasada, Ah Sahm está de vuelta con Hop Wei y está decidido a vengarse de la nueva líder de Long Zii, Mai Ling (Dianne Doan), su propia hermana. Sahm pasa sus noches perfeccionando sus habilidades de artes marciales en un famoso antro de lucha en la Costa de Berbería dirigido por una mujer llamada Rosalita Vega (Maria Elena Laas), Ah Sahm alberga la ambición de derrocar al padre de Hop Wei, Jun (Perry Yung). Para lograrlo, presiona al heredero del tong Young Jun (Jason Tobin) a un nuevo acuerdo respecto al opio y da la bienvenida a la llegada de un nuevo y entusiasta recluta y luchador, Hong (Chen Tang).

The Walking Dead (T10)

Estreno: 8 de octubre

Primal

Estreno: 9 de octubre

Una de las grandes joyas de Adult Swim creada por el legendario Genndy Tartakovsky completa su primera temporada sobre la historia de un cavernícola y un dinosaurio, ambos al borde de la extinción por diversos motivos, que unen sus fuerzas en una peculiar alianza con un único propósito: sobrevivir en un mundo violento y hostil.

The Spanish Princess (T2)

Estreno: 12 de octubre

Beartown

Estreno: 18 de octubre

Beartown está perdiendo terreno lentamente ante los árboles que lo rodean, pero su equipo de hockey sobre hielo juvenil tiene la oportunidad de ganar las semifinales nacionales por primera vez, y todos los sueños de los locales ahora reposan sobre los hombros de un puñado de adolescentes. Esta pesada carga se convierte en el catalizador de un acto violento que dejará a una joven traumatizada y a un pueblo confuso. Las acusaciones, como ondas en un estanque, viajan a través de Beartown, sin dejar a ningún residente indemne.

The Undoing

Estreno: 26 de octubre

La serie retrata la vida de Grace y Jonathan Fraser (Kidman y Hugh Grant), una pareja que vive las vida que siempre ha soñado. Pero súbitamente un abismo se abre en sus vidas: una violenta muerte que desvela una una serie de terribles secretos. Abandonada y horrorizada, Grace debe desmantelar una vida acomodada y crear, desde cero, una vida nueva para su hijo (Noah Jupe) y su familia.