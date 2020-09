Por qué Telecinco emite 'Patria', pero solo el primer capítulo de la serie de HBO David Saiz 17:23 - 29/09/2020 0 Comentarios

La aclamada ficción está producida por Mediaset a través de Alea Media

Telecinco emite esta noche, a las 23.00, el primer capítulo de Patria, la serie dirigida por Aitor Gabilondo basada en la exitosa novela de Fernando Aramburu.

La emisión de Patria en abierto llega dos días después de que HBO lanzase las dos primeras entregas de la serie, que tiene un total de ocho episodios. La plataforma colgará cada domingo uno nuevo. Entonces, ¿por qué Telecinco emite Patria si es una serie de HBO?

Mediaset, productora de 'Patria'

Patria está producida por Alea Media, una compañía que se creó en 2017 como resultado de la alianza entre Mediaset y Aitor Gabilondo, productor de éxitos como El Príncipe o Vivir sin permiso.

La serie se convirtió en la primera ficción española que HBO anunció desde su desembarco en España. Por lo tanto, no se trata de una serie pensada para Telecinco que después haya acabado en HBO, sino que desde el principio se diseñó para la plataforma de pago y no estaba pensado que se emitiera en abierto. "Es para ellos" porque estaban "empeñados en la exclusividad" y "nosotros no lo vamos a emitir", dijo Paolo Vasile en un encuentro con los medios.

Telecinco emitirá solo el primer capítulo de 'Patria'

La emisión de solo el primer capítulo de Patria obedece a un acuerdo entre Mediaset, que ha tenido un papel de productor, y HBO. De esta manera, Telecinco consigue un producto muy atractivo para un prime time (solo para uno) y HBO logra enseñar su esperada serie en abierto y llegar a un público que, quizá, luego quiera suscribirse a la plataforma.

Después del primer capítulo de Patria, que dura 50 minutos, Telecinco emitirá un programa especial bajo el nombre de La noche de Patria, en el que se mostrará una charla entre víctimas de ETA y un terrorista arrepentido.