'Fleabag', la comedia que triunfó en los últimos Globos de Oro, se estrena en Cosmo Ecoteuve.es 29/09/2020 - 15:26 0 Comentarios

El canal lanza la comedia el domingo, 4 de octubre, a las 22.00 en doble capítulo

Cosmo estrena el domingo, 4 de octubre, Fleabag. Se trata de la aclamada comedia que triunfó en la última edición de los Globos de Oro, con su creadora y protagonista Phoebe Waller-Bridge al frente. La cadena emitirá dos capítulos a las 22.00.

Fleabag es una mujer soltera, divertida, sarcástica, con más defectos que virtudes, y con una vida sexual intensa. Su negocio, una cafetería, está a punto de quebrar. Esta joven, interpretada por Phoebe Waller-Bridge, se enfrenta a sus propios demonios, a la muerte de su mejor amiga y a una familia con la que no se siente integrada: su padre está a punto de casarse con su madrina, a la que odia, y su hermana (todo lo opuesto a ella), es exitosa en los negocios, pero está atada a una relación sentimental que la hace muy infeliz. Para colmo, comenzará una complicada y muy carnal relación con un sacerdote.

Lea también: Primeras imágenes de la cuarta temporada de 'The Crown' con Lady Di y Margaret Thatcher

En apenas dos temporadas de seis capítulos de 30 minutos cada una (la primera se estrenó en 2016 y la segunda y última en 2019), esta popular ficción trata tema muy diversos, a menudo complicados, y lo hace siempre con humor, planteando situaciones muy divertidas.

Phoebe Waller-Bridge, creadora y protagonista de 'Fleabag'

Fleabag fue escrita y creada por Phoebe (Killing Eve), quien además interpreta a la protagonista, una joven treintañera que se recrea en su peculiar visión del mundo con dosis de humor negro e incorrección política. No se nos revela su nombre y es simplemente Fleabag, un saco de pulgas en su traducción del inglés. Y así es como ella se siente.

Fleabag se deja llevar por la frenética vida de Londres, los días y las noches. Sin filtros, sin prejuicios, la protagonista tiene sexo con cualquiera que se atreva a acercarse demasiado, saca dinero de donde sea, rechaza cualquier tipo de ayuda y mantiene su descaro y su visión crítica y sarcástica en todo momento.

Los personajes son uno de los puntos fuertes que contribuyen al éxito de Fleabag. Disfuncionales y complicados, permiten a los guionistas ofrecer tramas alternativas: las peculiaridades de la hermana, la madrina egoísta todos están muy bien construidos. Acompañan a Phoebe en sus aventuras un equipo de actores que incluyen a la oscarizada Olivia Colman (La favorita) como su madrasta, Sian Clifford (Vanity Fair) -su hermana Claire- y Bill Paterson (Londres: Distrito Criminal), que interpreta a su padre.

La trama central de la segunda temporada es la atracción que Fleabag siente por el cura católico que va a casar a su padre con la madrastra. Andrew Scott (Sherlock) interpreta a este sacerdote moderno y malhablado, objeto del deseo de la protagonista.

Triunfadora en los últimos Globos de Oro

La serie destaca también por su técnica narrativa, y uno de sus recursos habituales es la ruptura de la denominada como cuarta pared. La protagonista interrumpe constantemente la escena para interactuar con el espectador, buscando así su complicidad.

Lea también: Hablamos con los protagonistas de la serie 'Mujer' (Antena 3): "Españoles y turcos somos muy parecidos y las historias son universales"

La crítica y el público se ha deshecho en elogios hacia su creadora y protagonista, y esta serie la lanzó al estrellato. Ganadora de 50 premios, incluyendo dos Globos de Oro y varios Emmy, la ficción nos desvela los traumáticos motivos de su actual crisis de identidad.

En una reciente entrevista con The Mirror, la protagonista confirmó que, en principio, su personaje no tendrá continuidad. "No, creo que tenemos que dejarla tranquila, está agotada. Ha pasado por muchas cosas". Para la actriz, Fleabag "no es autobiográfica, pero es muy, muy personal. Creo que los espectadores agradecen cuando una serie es honesta y veraz, y la nuestra lo es".